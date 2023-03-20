烏克蘭盼北京「推動結束」俄烏戰爭　但必須從俄羅斯撤軍開始

▲烏克蘭認為，中國所有的和平計畫，必須以俄軍撤出烏克蘭領土為前提。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

在中國國家主席習近平抵達莫斯科之際，烏克蘭重申，任何未來的和平計劃都必須以俄羅斯軍隊完全撤出烏克蘭領土為前提。CNN分析，北京所提的「和平計畫」將自己塑造成中立和平調解人，努力平衡與莫斯科的「無上限」關係和與西方的緊張關係，但北京的中立主張也拒絕承認衝突的性質，迄今為止一直避免稱俄羅斯的行為是「入侵」。

根據CNN報導，中國上個月在俄羅斯全面戰爭1周年之際發布了一份概述「烏克蘭危機的政治解決方案」的12點立場文件，呼籲雙方同意停止敵對行動。

烏克蘭國家安全與國防委員會秘書奧丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）20日表示，如果要成功實施中國「和平計劃」的方案，必須先要求莫斯科恢復烏克蘭的「主權、獨立和領土完整」。

▲烏克蘭相當關注習近平訪問莫斯科。（圖／路透）



丹尼洛夫在推特上說，首要的一點是俄羅斯佔領軍根據國際法和聯合國憲章，從烏克蘭領土投降或撤軍。

烏克蘭外交部發言人尼柯蘭科（Oleg Nikolenko）告訴CNN，烏克蘭正在密切關注中國國家主席對俄羅斯的訪問，「我們希望北京利用其對莫斯科的影響力，使其結束對烏克蘭的侵略戰爭。」

尼柯蘭科補充說，「正如外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）上周在與中國外長的電話中強調的那樣，恢復烏克蘭的領土完整應該是每一項外交努力的核心。我們隨時準備與中國進行更密切的對話，以便根據《聯合國憲章》所載的原則以及聯合國大會關於此事的最新決議，恢復烏克蘭的和平。」