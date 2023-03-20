烏軍用彈太快！歐盟原料短缺「生彈」不及　英媒：援烏計畫陷危

▲烏克蘭軍火告急，歐洲卻來不及生產彈藥作補充。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯與烏克蘭的戰事持續膠著，而這場二戰以來歐洲規模最大的戰爭，彈藥消耗速度也十分驚人，導致西方軍火補給吃力。《金融時報》援引歐洲官員和製造商消息指出，歐盟嚴重缺乏炸藥，導致為烏克蘭進行的武器彈藥生產將被推遲3年之久。

這些知情人士透露，由於火藥、塑料炸藥和TNT炸藥供應短缺，因此無論歐盟為解決烏克蘭問題投入多少資金，軍工業都無法及時滿足歐盟為烏克蘭下的彈藥訂單。

報導稱，烏克蘭危機暴露了歐洲武器儲備不足、國內產能薄弱的問題，而這些問題都是歐洲過去數十年投資不足所致。一名德國官員表示，其中的根本問題在於，歐洲的國防工業狀況不佳，根本無法為一場戰爭進行大規模的軍事生產。

儘管如今歐洲正試圖通過注資國防部門，鼓勵155毫米火砲的生產，以滿足烏克蘭的作戰需求，但製造商、軍工業高級管理人員和歐美官員都警告，歐洲對武器彈藥的需求量增加可能會導致其價格上漲，而火藥的價格過去1年已經上漲了20%。

不少軍火相關人士認為，歐洲製造商無法迅速增加炸藥產量的原因是因為製造火藥的原料在整個歐洲都供不應求。捷克國防安全工業協會主席海尼克（Jiří Hynek）坦言，「新建一個火砲工廠很簡單，但沒有原料就不能生產更多砲彈。」他預計，要提高火藥產量至少需要3年時間。

歐洲最大的炸藥供應商Explosia和西班牙火砲生產商FMG也證實，即使他們的工廠已100%滿負荷運轉，但產量依舊無法在短期內提高。Explosia表示，他們的產能最快要到2026年才可能提高；而FMG則透露，他們不得不在印度、韓國和其他更遠的國家尋找軍工生產新地點。