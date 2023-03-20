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【廣編】歡慶迪士尼100周年　舒潔霸氣集合14款超人氣角色

▲▼歡慶迪士尼100周年　舒潔霸氣集合14款超人氣角色。（圖／業者提供）

圖、文／舒潔提供

深受全球無數粉絲喜愛的迪士尼歡慶100周年！長期與迪士尼合作、寵粉無極限的家紙龍頭舒潔也搭上100周年主題，大勢推出讓粉絲驚喜尖叫迪士尼百年慶典主題隨身面紙系列，破天荒一口氣集合14款迪士尼超人氣角色，讓粉絲驚呼想一次收藏全系列！

舒潔推出超萌可愛設計、集結最多樣主題角色的迪士尼百年慶典主題隨身面紙系列，除了囊括膾炙人口的三眼怪、巴斯光年、米奇米妮、毛怪、熊抱哥之外，還精選同樣人氣紅不讓的史迪奇、仙杜瑞拉、雪寶，以及少見的神燈精靈、紅熊貓美美等，14款深受粉絲喜愛的迪士尼角色設計，以前所未見混搭方式躍上舒潔袖珍包、紙手帕及旅行包等隨身面紙系列包裝，帶來熱鬧繽紛非凡的節慶氛圍，絕對值得粉絲手刀搶購收藏！

迪士尼百年慶典主題隨身面紙系列已於寶雅、康是美、屈臣氏、7-11、家樂福、大潤發、愛買、全聯、PCHOME、MOMO購物網等全國各通路上架販售，除了依通路規畫陸續推出「買一送一」、「兩件優惠價」等促銷方案之外，品牌還加碼推出『台北東京迪士尼雙人遊抽獎活動』，即日起至5月20日止，凡於指定通路購買舒潔迪士尼袖珍包、紙手帕及旅行包滿NT149元，即可上網登錄發票參加抽獎，獎項內容包括市價4萬元的頭獎兩人同遊東京迪士尼、以及2獎迪士尼系列不鏽鋼真空冰壩杯等！

活動詳情可至活動網頁查詢: https://www.surveycake.com/s/MPqKa

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