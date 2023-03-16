超商獨家「迪士尼限量周邊」！米奇造型背包超Q　還有小熊維尼茶壺

▲7-11將於3/22起展開「迪士尼系列春遊趣精品快閃購／集點送」活動。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／台北報導

迪士尼粉絲快看過來！就有超商將開賣全新一系列「迪士尼春遊趣限量周邊」，以小熊維尼、米奇及邦妮兔為主題，推出餐廚、外出系列等必備小物，像是米奇造型日式書包、維尼陶瓷立體茶壺，通通都超可愛。

7-11將於3/22起展開「迪士尼系列春遊趣精品快閃購/集點送」，首推軟萌的小熊維尼系列周邊，有「陶瓷立體茶壺+玻璃杯組」、「陶瓷馬克杯+立體矽膠蓋組」、「輕便摺疊傘+肩背帆布袋組」、「304不鏽鋼保溫瓶」等商品，其中茶壺及矽膠杯蓋上皆有小熊維尼的立體造型設計，超級可愛；另外美國OUTDOOR品牌8款小熊維尼包袋，粉絲一定都要收。

▲小熊維尼系列周邊以「春天花草」為設計。（圖／記者周姈姈攝）



▲米奇304不鏽鋼保溫瓶、304不鏽鋼燜燒罐及造型日式書包。（圖／記者周姈姈攝）



米奇系列周邊則有隔熱手套圍裙組、304不鏽鋼保溫瓶、304不鏽鋼燜燒罐及日式造型書包，其中隔熱手套圍裙組及日式造型書包以經典米奇黑白紅配色，絕對會讓米奇控愛不釋手；最後則是《小鹿斑比》動畫中的可愛邦妮兔，推出多功能後背包、側背包以及雙層零錢包等一系列包款。

▲邦妮兔背包、零錢包可愛又實用。（圖／7-11提供）



為了讓粉絲能快速收藏迪士尼一系列周邊，7-11祭出門市快閃購，3/22下午3點起至3/31止，消費不限金額，即可加價購將喜歡的周邊帶回家。

▲麥當勞超QBT21限定包裝來了 。（圖／麥當勞提供，下同）

麥當勞找來LINE FRIENDS超人氣卡通IP「BT21」合作推出全新6款限定包裝，每一款通通能看到8角色的可愛身影，包括Koya、RJ、Mang、COOKY、Shooky、Chimmy、TATA及Van，搭配可愛星球、星星點綴，超級欠拍，BT21限定包裝有「經典甜辣韓風炸雞腿外盒2款」、「麥當勞分享盒2款」、「中杯冷飲杯」及「外帶紙袋」，即日起至4/18限時換新。