【廣編】舒潔X印花樂聯名Go物袋　頂級喀什米爾4層包裝花紋＋超萌舒潔拉拉只送不賣

▲舒潔X印花樂首度聯名限量旗艦Go物袋集點送登場。

圖、文／舒潔提供

深耕台灣超過50年的舒潔，兩年前以衛生紙職人工匠手藝打造的頂級喀什米爾4層衛生紙，如羊絨般的舒適、4層厚實不易破，吸引許多重視生活品質的民眾成為死忠鐵粉，銷售穩定成長；為尊寵粉絲特別聯手致力創造生活美感的印花樂，首度跨界合作「舒潔x印花樂旗艦GO物袋」，結合印花樂經典的玻璃海棠花紋，並融入品牌最頂級喀什米爾4層花紋和舒潔拉拉壓花，打造可重複使用的獨家時尚感爆棚限量旗艦GO物袋。

「舒潔x印花樂 旗艦GO物袋限量集點」自即日起至4月30日止於全國各大通路登場，活動期間不限通路，凡購買舒潔全系列任一款產品之單筆發票金額滿100元，即可獲得一點，滿200元可獲得兩點，以此類推，若購買舒潔喀什米爾4層衛生紙系列，可額外加贈一點，想要獲得限量購物袋的消費者，可先加入舒潔LINE官方帳號（https://lin.ee/62M1qGx），活動期間內購物消費後，即可前往舒潔LINE官方帳號登錄發票，開始累積點數，集滿15點即可兌換任一款舒潔限量設計提袋，數量有限、換完為止。

此外，各大通路自3月起亦陸續祭出舒潔產品滿額折價、衛生紙小學堂、商品加價購及舒潔品牌月等多重好康優惠促銷活動，消費者可把握時機搶便宜囤貨、同時加速集點兌換舒潔限量GO物袋。