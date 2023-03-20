台61線「長草皮」占2車道！大量秧苗掉落　台西警迅速排除

▲台61線車道上散落大量秧苗片，宛如長草般，恐釀汽車打滑事故，警員獲報到場立即協助排除。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

記者蔡佩旻／雲林報導

「警察先生！台61線快速道路有掉落物影響開車安全，請幫忙處理！」台西警分局接獲一名熱心民眾來電，其指出在北上218公里處，有大量秧苗片掉落在車道上，麥寮分駐所派出警員前往，見現場散落範圍頗大，未速清除恐釀禍，同步通報工務段後便立即協助排除，幸未釀更大災情，迅速還給用路人安全行車空間。

▲台61線車道上散落大量秧苗片，宛如長草般，恐釀汽車打滑事故，警員賣力移除苗片，並將紅土掃除。

台西警分局說明，根據報案民眾指出，現場掉落物之散落面積不小，是相當危急情況故報警求助，麥寮分駐所獲報後派遣警員蔡佾璋、丁玉欣立即前往，警員到場看見大量秧苗片散落，並佔了快二個車道造成行車危險，且該路段車流量大，不時有大型車輛經過車速又快。

警員擔心造成行車打滑發生危險，立即於現場進行警戒，以反光錐拉出安全距離，開啟警鳴器示警，引導車輛減速、疏導行駛車輛進入內側車道行駛，以利排除掉落物。員警立即通知斗南工務段到場協助也同步動身清掃秧苗片，僅用了40分鐘即順利排除散落物。

▲台61線車道上散落大量秧苗片，宛如長草般，恐釀汽車打滑事故，警員賣力移除苗片，並將紅土掃除。

台西警分局長黄世德表示，對於員警熱心服務給予高度肯定，亦提醒在執勤時要注意自身安全，也呼籲民眾，現值農田插秧、播種時期，民眾使用車輛載運貨物，應先檢查貨物有無綑綁牢固，以避免車輛於行進間貨物掉落，開車前務必先檢查車輛狀況，輪胎胎紋等安全檢查，以免影響自身及他人行車安全。

▲台61線車道上散落大量秧苗片，警員丁玉欣（左）、警員蔡佾璋（右）到場迅速排除，還給用路人安全的道路。（圖／記者蔡佩旻翻攝）