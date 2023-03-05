輔大陳若儀奪命連環Call！瞎扯「我有幫夫運」：事業順利就把我踢開

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者朱祖儀／綜合報導

流水席之亂還沒吵完，今（5）日又有最新進度！小姑疑似又發文抱怨，表示被綽號「輔大陳若儀」的無緣大嫂Kelly騷擾，對方深夜奪命連環Call，不停傳訊息騷擾，還質問她哥哥不接電話，是不是有小三的存在，甚至說男方可以開診所，都是因為自己有幫夫運。

「我這位無緣嫂嫂真的神扯！」疑似是男方妹妹的網友在臉書「匿名公社」發文，表示Kelly從早上5點就開始打電話，問說「你哥哥是不是有小三？不然怎麼都不理我」，她無奈回應「你們又沒結婚！不要再瘋了好嗎？」沒想到對方仍不放棄，接連打了好幾通電話，且不停傳訊息。

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從對話紀錄也看到，Kelly打了數通電話，說自己做惡夢了，「我打了好幾次電話給妳哥，他都沒接，訊息也都已讀不回」、「我不是跟妳道過歉了嗎？」「要我跟全高雄人道歉，那我被酸民們霸凌，是不是也要請他們跟我道歉？」等，還說她哥哥能開診所，都是因為自己有幫夫運，「我為了妳哥付出那麼多，現在他事業順利，就想一腳把我踢開嗎？」

▲小姑和Kelly的對話紀錄。（圖／翻攝自Facebook／匿名公社）

男方妹妹不禁感嘆，先前Kelly把哥哥內湖住處PO出來，前幾天又跑到高雄大姊家外面堵人，讓他們都感到很困擾。她也澄清內湖房子是哥哥朋友的，有付租金，不是真的有錢買到內湖豪宅。另外，也有很多人關心，為何他們不封鎖Kelly，她回應「主要是我認為封鎖她就沒有她騷擾我們的證據了，持續搜證中！」

貼文曝光後讓不少人都看傻，「幫夫運...笑瘋了」、「凌晨5點，瘋了嘛！就分手了，還在演」、「笑死人了，到底要演多久？人家都不理妳了....」「開診所幫了什麼？出錢？出力？」「幫夫運都出來了，下次要不要說自己是觀世音菩薩轉世？」