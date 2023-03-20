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她愛愛強忍呻吟　男友見表情笑喊1句！網見關鍵歪樓：會被榨乾吧

▲桃園市林姓人夫與林姓女子婚外情，林姓人夫上傳「明天要跟你瘋狂愛愛」等鹹濕對話給林女，人妻查獲怒向小三求償250萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

許多情侶喜歡和另一半有肌膚之親。一名女網友就透露，她和男友性慾都很大，最高紀錄一天可以達到9次，不過因為租屋處隔音不好，所以她都只能憋住呻吟聲，加上因為害羞很難控制表情，沒想到男友近日突然笑說「你的臉好像橘子」，讓她做到一半忍不住笑場。文章曝光後掀起討論。

原PO在Dcard發文表示，她和男友因為遠距離加上彼此性慾都很旺盛，所以每次周末見面都一定會色色，一天最少3次，最高紀錄曾達9次，「原本男友還想湊10發，還以為他在集點數」。

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不過因為2人每次都是在租屋處上床，隔音設備不是很好，所以她都只能忍著不叫出來，加上因為容易害羞，臉很容易脹紅又無法控制表情，最近男友在愛愛途中就突然說，「你的臉（表情）好像橘子」，她聽到後忍不住笑出來，結果因為她的笑聲太魔性，2人「性致」都沒了。

原PO透露，當下原以為男友說的是水果裡面的「橘子」，一問之下才知道，對方指的是吃到很酸水果的表情，因為她的臉都會皺成一團，讓她傻眼表示「這根本是吃到檸檬吧？根本不是橘子吧？」

文章曝光後掀起熱議，不少人笑說「還好不是說臉上毛孔太粗大像橘子」、「我男友還說我像酪梨勒」、「表情這麼投入的話很有成就感欸」、「這表情根本就是給雷打到」、「我男友都問我是不是沒感覺，其實我只是不知道該擺什麼表情，所以有點放空而已」、「喔天啊！我剛剛一度以為是《我們這一家》的橘子耶，我剛好正在看」。

也有人注意到原PO和男友的頻率，歪樓表示「一天九發會被榨乾吧」、「九發是射九次嗎？不會到最後變成空射？」「9次⋯男友真的不會壞嗎」、「一天打9次砲？這男友是不是上輩子救了全世界？」「好東西要愛惜，別把他操壞了」、「好羨慕，我都一直跟男友討抱抱才討來的」。

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