女友上面動...男友卻狂睡！她洗澡出來「真實1反應」崩潰了

▲情侶正在壞壞，怎料男友卻突然呼呼大睡。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

最美博士許藍方曾指出，男人做愛後倒頭就睡，是因為射精那一瞬間，荷爾蒙、泌乳激素及催產素都會分泌而導致。不過一名妹子困惑直呼，交歡到一半，躺在下方的男友突然呼呼大睡，於是原PO停戰去沖水，出來卻看到男友正在看動畫，且精神反而特別好，這真實反應讓原PO崩潰求問「是我沒魅力了嗎？」

一名女網友在Dcard表示，每次與男友翻雲覆雨時，總會出現一個奇葩狀況，「很常變成我在上面動，他在下面打呼...偶爾動到一半，他還會醒過來動幾下」，讓原PO傻眼不已。

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原PO也進一步表示，曾詢問男友為何愛愛會睡著，對方的回應是「血液都流到下體，會感到昏昏欲睡」。不過令原PO更困惑的是，若馬上停止壞壞，去浴室沖個澡回來，看到男友爬起來看動畫《進擊的巨人》，且精神反而特別好，因此讓原PO開始自我懷疑，「是我沒魅力了嗎？」

文章曝光後，一票網友驚呼，「太屌了，這是個病了吧？怎人家精蟲衝腦是興奮，他卻像是吃飽飯後的症狀阿」、「通常就是他對妳沒興趣了，交差了事的概念」、「生理上來說，射精後會分泌生理激素，會導致男生疲倦想睡，但這是射精後的現象」、「如果邊看巨人邊做愛呢」。

也有女苦主分享，「我男友也是！但我受到這篇文的啟發轉了念，要是他真的X膩我了，那就攻守交換吧，我還沒有X過他呢」、「你考慮一下如果不躺床呢？有人碰床就想睡啦，你男友可能是？不然改時間做，試試周末上午的時間」。

事後，原PO也回應後續，男友有對她解釋，啪啪之所以會睡著，並非是做膩了或是沒有魅力，「是真的不知道為什麼...超想睡覺」，因此讓原PO哭笑不得。

▼網友也看傻眼。（圖／翻攝Dcard）

