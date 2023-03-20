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泰雅天籟參訪紐西蘭返台　促進教育文化外交圓滿成功

▲立法委員伍麗華親自到桃園國際機場接機。（圖／新竹市政府提供）

立法委員伍麗華親自到桃園國際機場接機。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹縣泰雅族Tnunan五校聯盟校長、教師、與嘉興國小合唱團一行80人，3/17(週五)結束紐西蘭參訪行程自奧克蘭搭機返台，交流的任務圓滿完成。

立法委員伍麗華親自到桃園國際機場接機，慰勞泰雅族孩子們與師長們在國外10日的辛苦奔波。伍麗華向Tnunan五校的校長老師與孩子們至上由衷的敬意與謝意。她說：不論是在2023紐西蘭台灣日活動、或是與當地學校交流的行程中，透過泰雅天籟傳唱、以及介紹泰雅文化實踐教育的課程，都讓紐西蘭當地民眾、學校師生、與僑胞們加深了對台灣的認識、與對台灣原住民教育發展的關注，她相當為泰雅的師生感到驕傲。

伍麗華也感性的跟嘉興國小合唱團的孩子們說：「你們要謝謝校長老師們，因為師長們平時犧牲假日指導你們練習合唱，聽說在這次行程中幾位同學輪流發燒，老師為了要照顧你們、晚上根本無法睡覺。對一般人來說，去紐西蘭是旅遊、是度假，而對你們的校長老師來說，卻是更多的責任負擔，你們要感恩在心。」

10日的行程終於畫下句點，不論是老師、孩子或是隨行的家長，每個人的內心收穫滿滿。嘉興國小教學組長卓若男說：「當毛利的戰舞和泰雅的歌聲，激起不一樣的教育火花，看見教育有無限的可能。透過學生的學習與實際的參與，讓身為泰雅族的我們感到以南島語族的榮耀。」

自費隨團擔任志工、目前還在就讀大學的禧兒表示：「這次的教育參訪，我看見生命影響生命，看見靈魂的波動，看見不同文化的融合；泰雅小朋友的聲音在紐西蘭北島停留著迴響著，很純粹、很單純，或許這就是教育的本質，認真感受與互相分享，延續這份無可取代且珍貴的文化。」

嘉興國小六年級李元太同學說：「我覺得毛利族人唱歌都有同一個力度，我覺得、我似乎可以學到他們唱毛利歌用的力度。在這趟旅程中，我看了好幾場的毛利朋友的表演，我感到非常震撼，尤其是「哈卡」舞，我覺得很可怕也很震撼，我超喜歡看哈卡舞。」也是六年級的高旻安同學說：「這次除了唱歌之外，我還在他們的學校裡用英語介紹我們泰雅族的服飾文化，我感覺到他們對我們的文化很有興趣，而我也很認真的準備我的報告，我要謝謝宜萱老師對我的指導，我會繼續加油，把英語學好。」

嘉興國小徐榮春校長表示，新竹縣Tnunan五校聯盟及嘉興國小合唱團這次能夠順利成行到紐西蘭參訪，感謝立法院伍麗華委員、原住民族委員會、教育部、外交部、文化部、僑委會及新竹縣政府楊文科縣長的大力支持；也要感謝台北駐奧克蘭經濟辦事處陳詠韶處長、2023維西蘭台灣日籌備會召集人施振嘉、委員江海倫、及世界華人婦女工商企管協會的協助；因為，有政府與民間組織的大力相挺，這次的紐西蘭參訪任務終於圓滿成功。

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