墾丁大街遭逼車？騎士PO網公審遭疑「惡剪」喊冤　2駕駛都挨罰

▲墾丁大街出現惡意逼車。（圖／翻攝自八卦村-行車紀錄器影片上傳中心臉書，下同）



記者陳崑福、黃資真／屏東報導

日前有網友在臉書PO出一段行車糾紛影片，位於台26線墾丁大街路段上，1輛汽車與機車發生口角後相互追車，機車騎士甚至出手怒拍汽車後照鏡，恆春分局表示，雙方均未報案，但2人皆已違反道交條例，可處新臺幣6千元以上，2萬4千元以下罰鍰，已通知當事人到案說明。

臉書粉專「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」分享一段影片，汽車駕駛與騎士不明原因發生爭吵，駕駛屢次大吼要騎士下車，但騎士不想理會，超車離去，之後汽車又數度超越欲攔車，騎士則是繞過加速離開，過程中騎士一度火大，出手用力拍打車輛後照鏡。

▲轎車屢次跨越車道攔車，騎士加速繞離。



由於畫面未錄下事發原因，有網友留言表示沒前因後果，根本是誤導，意外釣出騎士本人回應，他表示被追車後他才開啟紀錄器錄影，當時他正急著去載同事上班，沒時間下車跟駕駛耗，但逼車是事實。

恆春分局表示，雙方於道路上互相追逐及攔車行為已明顯違反道路交通管理處罰條例第43條第1項危險駕車行為，可處新臺幣6千元以上，2萬4千元以下罰鍰，恆春警方目前已通知當事人到案說明，並針對相關違規行為逕行舉發。

恆春分局分局長林明波呼籲，請各位用路人秉持理性，在路上遇有糾紛應報案請警方協助，避免與對方發生衝突，大家共同遵守交通規則，維持道路秩序與暢通。