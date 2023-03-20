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社會 社會焦點 保障人權

高雄警掃黑首見「iPhone型手槍」　「西藥房」內抄出大批軍火

▲▼嫌犯購買iPhone造型玩具槍，運用其機械相關背景將它改造成真槍。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲嫌犯購買iPhone造型玩具槍，運用其機械相關背景將它改造成真槍。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市警方執行肅槍毒行動，日前前往苓雅區一棟大樓攻堅搜索，赫見陳姓嫌犯身上藏有400多公克毒品，並於屋內查獲大量槍枝、改造工具，並首次發現竟有iPhone造型的手槍，陳嫌將它改造成可折疊式，可隨身攜帶又能偽裝成手機防止警方盤查，租屋處宛如西藥房(指販毒)、軍火庫，同時屋內還查緝到一名蘇姓女通緝犯。

高雄市刑大於年初接獲情資，指出苓雅區某棟大樓內藏匿槍枝、毒品，並報請檢察官指揮偵辦，經專案小組多日蒐證，見時機成熟後，持搜索票由保大特勤警力支援攻堅。

▲▼嫌犯購買iPhone造型玩具槍，運用其機械相關背景將它改造成真槍。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲警方進行攻堅，於陳嫌身上找到400多公克安非他命，市價近百萬。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方破門進入後，當場查獲陳嫌身上帶有400多公克的安非他命，市價近百萬，另於屋內查獲毒品海洛因、大量槍枝、火藥、子彈百顆、槍枝零件、改槍工具等證物。

其中，最讓警方訝異的是，陳嫌竟於網路上購買iPhone造型玩具手槍，改造成有殺傷力的槍枝，且這把槍可以摺疊，使用時打開一側，如同手槍握把，闔上時，和手機幾乎沒什麼兩樣。

▲▼嫌犯購買iPhone造型玩具槍，運用其機械相關背景將它改造成真槍。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼嫌犯改造iPhone造型槍，與真手機幾乎兩樣。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼嫌犯購買iPhone造型玩具槍，運用其機械相關背景將它改造成真槍。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方研判，陳男運用過去機械相關背景，將玩具槍改造成真槍，不僅可隨身攜帶隱藏，還能規避警方盤查，並防止毒品黑吃黑。

警方指出，這把手槍有2個槍管，扣第一次板機，由上方槍管擊發，扣第二次板機是由下方槍管擊發，共可擊發2顆子彈。經鑑識中心鑑識殺傷力，發現這把造型手槍具有完整打擊機構，不過陳嫌供稱，還沒使用過這把槍。

另外，警方也於屋內找到蘇姓毒品通緝犯，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例罪嫌移送臺灣高雄地方檢察署偵辦。

▲▼嫌犯購買iPhone造型玩具槍，運用其機械相關背景將它改造成真槍。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼警方於陳嫌、蘇嫌租屋處內查扣相關證物。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼嫌犯購買iPhone造型玩具槍，運用其機械相關背景將它改造成真槍。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼嫌犯購買iPhone造型玩具槍，運用其機械相關背景將它改造成真槍。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲陳嫌租屋處猶如「西藥房」兼大型軍火庫。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼嫌犯購買iPhone造型玩具槍，運用其機械相關背景將它改造成真槍。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲蘇女因毒品案遭通緝。（圖／記者許宥孺翻攝）

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