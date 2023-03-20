蘆洲男無差別射民宅！鄰居目睹過程急報案…警上門驚見恐怖武器

記者戴上容／新北報導

新北市蘆洲區光華路上一戶人家，日前目睹家中玻璃被射破且有「彈孔」，嚇得趕緊報案，警方勘驗後確認是空氣槍，經地緣推測，附近45歲田男涉嫌重大，17日至田嫌住法搜索，查扣CO2模擬長槍1把、喇叭彈共計154顆等破壞力驚人武器，訊後依槍砲、毀損、恐嚇公眾移送新北地檢署偵辦。

▲警方到場鑑識，並逮捕田姓男子 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲蘆洲男拿槍無差別射民宅，鄰居嚇得趕緊急報警，圖為玻璃破裂圖 。（圖／記者戴上容翻攝）

據了解，蘆洲光華路一戶人家17日上午7點多在家休息，突然瞄到窗外有人家瞄準他家玻璃後，不久後玻璃被人射擊出一個洞，這戶人家目睹整個射擊經過，簡直嚇壞了！趕緊報警。

警方調查，這戶被射擊的人家未與人結怨，除玻璃破裂外、現場還留有子彈鉛片，經鑑識小組勘察，研判射擊熱區是附近蘆洲區光華路公寓，經判斷地緣關係，研判附近45歲田男涉嫌重大。

警方17日上午7時許至田嫌住處執行搜索，現場扣得CO2模擬長槍1把(含倍鏡及加大氣瓶)、喇叭彈共計154顆、CO2加大氣瓶1支、倍鏡1支。經鑑識小組動能初篩，扣案槍枝初步認定有殺傷力，後續仍須送往新北市政府警察局鑑定。全案警詢後依槍砲、毀損、恐嚇公眾移送新北地檢署偵辦。