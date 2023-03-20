宜蘭黨內初選登記第1人！立委陳歐珀尋求4連霸　競選主軸出爐

▲▼尋求4連霸的立委陳歐珀，成民進黨宜蘭黨內立委初選登記第1人。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

20日是民進黨黨內立委初選登記首日，尋求4連霸的立委陳歐珀，一早在支持者陪同下，到宜蘭縣黨部領表登記，成為登記第1人。陳歐珀表示，面對立委選舉，他會跟隨賴清德總統候選人的主張，同心合力堅定以民主捍衛主權獨立的台灣，持續建設宜蘭、讓宜蘭動起來。陳歐珀並提出「Team Taiwan，挺台灣；顧宜蘭，拚建設，宜蘭Action」的競選主軸。

陳歐珀表示，首先感謝宜蘭鄉親11年來的信任與栽培，讓他能持續在中央爭取的醫療、交通、體育、觀光、教育等建設，讓他所愛的宜蘭更好。宜蘭一定要有一席有心、有經驗、有能力「顧家」的立委，才能為宜蘭抓緊發展機會、監督挹注的中央經費，讓宜蘭更進步宜居。

陳歐珀強調，宜蘭早期是北台灣的「偏鄉」，許多重大建設都要靠爭取中央預算才能順利推動。自己過去戰戰兢兢、不忘初衷，爭取陽醫二期、北宜高鐵、鐵路高架、國五銜接蘇花改、蘇花安、台62線、台2庚線、五漁村等都已經有了成果，持續監督中央將這些建設於未來5年內發包動工，他責無旁貸。

陳歐珀說，未來5年正是宜蘭轉骨的關鍵期，民進黨在中央執政的8年，不只帶領台灣脫離對中國的依賴並走向國際，也對宜蘭的交通、醫療、體育、教育、觀光等都有重大建設。面對立委選舉，8他會跟隨賴清德總統候選人的主張，同心合力堅定以民主捍衛主權獨立的台灣，持續建設宜蘭、讓宜蘭動起來。