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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馬英九早有意訪陸　民進黨那年一招封殺國民黨「兩岸牌」

▲▼台北市二二八事件76周年紀念會今日於228紀念公園舉行，前後任台北市長馬英九蔣萬安與228受難家屬共同出席。紀念會過程中，抗議群眾突破警方封鎖，衝入會場高喊：殺人兇手道歉下台。（圖／記者湯興漢攝）

▲前總統馬英九。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

馬英九基金會執行長蕭旭岑證實，前總統馬英九將於3月27日至4月7日赴中國大陸祭祖，並率領青年學子與大陸學生交流，引來各界討論。事實上，馬英九做為卸任元首，原根據《國家機密保護法》第26條規範，出境需管制3年，早在2019年5月10日就應期滿，當時也傳出有意訪陸，但民進黨政府修改該條文，使得限制再多2年，讓馬英九相當不滿，曾召開記者會痛批是「羞辱性的行政處分」。

馬英九於2016年卸下總統職務，根據當時《國家機密保護法》規定，國家機密核定人員、辦理國家機密事項業務人員，退、離職或移交國家機密未滿三年，出境應經其（原）服務機關或委託機關首長或授權之人核准，得視情形縮短或延長。面對即將解除列管後，是否赴陸訪問，馬英九曾說，「不排除這可能性，還沒有規劃，但有意願」，更有傳言指出，「馬習二會極高可能成真」，

然而，就在馬英九管制期限將至之際，立法院修法，將上述條文中「縮短」2字刪除，讓出境管制期限僅能延長，且除了涉及國家安全情報來源或管道之國家機密，應永久保密外，延長期限不得超過三年，並以一次為限，也就是將總管制時間延長為最長六年。

立法院通過《國家機密保護法》部分條文修正草案後，總統府發函通知馬英九及前副總統吳敦義赴陸管制再延2年至2021年，讓兩人有意訪陸的計畫破局。馬英九砲轟，總統府未經事先預告，就恣意以一紙公文延長管制期2年，「這算什麼呢？」他過去有違法洩密嗎？還是洩密一定要出國才能洩密？這是什麼時代的邏輯？又為什麼是2年？不是1年、3年？是依據什麼標準？

馬英九指出，此公文限制他受《憲法》第十條所保障的遷徙自由，也沒有說明延長的必要，明顯是因人設事，令人懷疑是出於政治或黨派的考量，是一種羞辱性的行政處分，完全不說明理由，「這樣做法又與蔡總統批評的極權國家有何不同？」

對此，總統府則說明，因考量國家機密公文最低保密期限10年，對涉密程度極高的重要人員如卸任總統、副總統等適度延長，符合法律規範及比例原則，且對涉密人員的出境管制並不等於完全限制出境，對所有涉密人員更是一體適用，且不分藍綠，僅需依法提出申請，而現任者未來也必須適用相同的法律及標準。

除了《國家機密保護法》，當年還有《兩岸人民關係條例》有關政治協議高門檻處理程序及《刑法》修訂解決共諜案輕判弊病。當時有內情人士透露，2020民進黨選戰主軸是「反中國」、「反併吞」，透過三大國安修法，不僅嚇阻從事統一、親中的兩岸交流，更重要是以「切香腸」方式，把國民黨「兩岸牌」徹底癱瘓。

如今，在北京拋出「一國兩制，民主協商元年」之時，馬英九決定赴陸，成為自1949年，兩岸分治74年第一位踏上大陸的中華民國卸任總統。依照相關法規，馬英九的出境管制於2021年5月19日屆滿，但若前往中國大陸，仍須依照「兩岸人民關係條例」規定，於出境前2日及返台後後7個工作日內，分別填具進入大陸地區申報表，並檢附必要之佐證資料，向原服務機關申報。

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馬英九蔡英文兩岸民進黨國民黨

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