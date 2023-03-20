　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／同室操戈！民進黨今啟動立委初選登記　多縣市黨內互打

▲▼民進黨台北市議員王世堅。（圖／記者陳家豪攝）

▲王世堅預告今天上午將前往黨部登記參選。（資料照／記者陳家豪攝）

記者呂晏慈／台北報導

迎戰2024選舉，民進黨區域立委初選提名登記周一開跑，不若高雄市趕在登記前整合成功，多個縣市立委初選選戰駁火，其中，台北市議員王世堅因基層積極勸進，規劃21日上午就要親自前往黨部登記參選，挑戰立委何志偉。此外，去年未爭取連任板橋議員的新北市黨部主委何博文動向備受關注，據指出，黨政高層積極協調何轉戰淡水區立委，情勢本周就會明朗。

湧言會高雄市議員黃秋媖昨天下午宣布，將不參與民進黨立委初選，使新系立委邱志偉的「初選」提前落幕，民進黨高雄市黨部隨後也舉行記者會，先前傳出有意參選的湧言會議員林智鴻、菊系議員郭建盟，與同選區現任立委許智傑、湧言會立委趙天麟一同現身，林、郭正式宣布不會參選，使高雄市成為民進黨第一個初選前整合成功的縣市。

不過，其他縣市的整合狀況就沒有這麼順利了。台北市方面，在地資深議員王世堅擬參選士林、大同選區立委，挑戰綠色友誼連線立委何志偉連任，預計今天上午就會領表登記；另因曾兩度參選中山、北松山選區立委的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農，日前表態不會登記參選，加上該區為初選區，綠營將由誰代表對戰國民黨立委王鴻薇備受矚目。

新北市部分，正國會前市議員李坤城去年就宣布放棄參選連任，投入三重區立委初選，獲得同屬正國會的現任立委余天支持，而英系市議員彭佳芸、蘇系議員李余典磨刀霍霍，準備投入初選選戰；此外，據指出，去年放棄連任板橋市議員的湧言會黨部主委何博文，可望在黨政高層協調下，轉戰淡水區立委，黨內同步關注蘇系前立委呂孫綾、英系議員鄭宇恩動向，情勢本周就會明朗，黨主席賴清德規劃本周四晚間與湧言會派系成員餐敘，整合議題估將成為焦點。

▲新北市議員何博文質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲被視為在地強棒的新北市前議員何博文動向受矚。（資料照／記者林敬旻攝）

台南市方面，同屬「挺賴」系統的前觀旅局長郭貞慧有意挑戰現任立委賴惠員，早在今年1月初兩陣營就分別掛上與賴清德合體的「信賴台灣」看板，隔空較勁意味濃厚，而郭貞慧預計今天上午9點就會登記參選。

彰化縣部分也面臨「同室操戈」窘境，前彰化市長邱建富近日宣布爭取立委提名，對戰同屬正國會的現任立委黃秀芳，儘管正國會掌門人、總統府秘書長林佳龍多次協調，邱、黃兩人仍堅持參選，協調未果。

根據民進黨規劃，將於3月20日至3月24日進行區域立委初選領表登記，4月12日中執會審查初選候選人資格；另因總統初選為同額競選，區域立委初選民調自原訂4月24日提前一周至4月17日開始，預計在5月17日公告初選提名名單。

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
「很久沒那麼被人看衰小」 ！悍創總監發文又刪被嗆　長文引熱議
蘋果超狂新專利！　摺疊iPhone摔落秒「自動縮回」保護螢幕
6000元3／22開放登記！5件事須留意　5族群請領條件一次
今起確診輕症免隔離　勞工、學生請假規定一次看
「最美老師」遭控出軌人夫　意外扯出綠營3大老
今起輕症免隔離！　QA搞懂7大措施
春雨來了！　1圖看「10天雨區分布」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

幕後／同室操戈！民進黨今啟動立委初選登記　多縣市黨內互打

馬防部官兵沙灘求救沒肉吃「未受懲處」　現況曝光

馬英九3／27訪中國　陳亭妃：他不代表2300多萬台灣人民

馬英九3月底登陸行程曝光　國民黨祝福：對兩岸交流有正向幫助

馬英九3／27確定訪陸　趙天麟：盼他別做出喪權辱國的聲明

馬英九出境管制已屆滿　赴中前2天、返台7天內仍要向總統府申報

快訊／馬英九本月底訪陸！　成74年來「第一位登陸卸任元首」

挑戰何志偉！　王世堅明上午登記投入「士林、大同」立委初選

快訊／王世堅參戰2024！選「士林、大同」挑戰何志偉　明領表登記

蔡英文20日接見英國會小組主席　能源轉型、離岸風電兩國合作緊密

草蜢演唱會「曾國城突跑上台」　嗆：神經病！..被迫表演《半點心》XD

BLACKPINK唱一半「Jennie哽咽了」　目睹4.5萬「絕美燈海」太驚喜

台68逼車羅生門第三段影片　重機左側追上、車一晃出事

BLACKPINK一登場景象超驚人　萬人全部乖乖坐好！

藝人也瘋BLACKPINK！楊祐寧台下熱舞　「亂象狂爆」郭書瑤制止被嗆：Ｘ小

《BOYS PLANET》陸練習生態度惹議　擺爛「節目會幫」率智傻眼：我不想教

台68四輪撞重機落跑？　駕駛曝第一視角：他也逼車

林務局公務車「阿婆灣大迴轉」　20歲重機騎士對撞...傷重不治

草蜢「衝下台找張小燕.羅時豐」超脫序XD　《寶貝，對不起》《忘情森巴舞》嗨炸

台68四輪撞重機落跑！　2車較勁「第一視角曝」

幕後／同室操戈！民進黨今啟動立委初選登記　多縣市黨內互打

馬防部官兵沙灘求救沒肉吃「未受懲處」　現況曝光

馬英九3／27訪中國　陳亭妃：他不代表2300多萬台灣人民

馬英九3月底登陸行程曝光　國民黨祝福：對兩岸交流有正向幫助

馬英九3／27確定訪陸　趙天麟：盼他別做出喪權辱國的聲明

馬英九出境管制已屆滿　赴中前2天、返台7天內仍要向總統府申報

快訊／馬英九本月底訪陸！　成74年來「第一位登陸卸任元首」

挑戰何志偉！　王世堅明上午登記投入「士林、大同」立委初選

快訊／王世堅參戰2024！選「士林、大同」挑戰何志偉　明領表登記

蔡英文20日接見英國會小組主席　能源轉型、離岸風電兩國合作緊密

台灣女將逆轉中國奪冠！　林湘緹首獲超級賽單打冠軍

「全台有雨」時間曝　中南部連下3天

快訊／瑞芳台2線「大車自撞山壁」…電纜掉一地！雙向交通中斷

61歲哈林挑戰單車環島！　點頭接單車實境節目…2年前摔傷堅持圓夢

「新一代TOYOTA Alphard」開始接單！最快今年5月現身　採3種動力

輕症免隔離上路！防疫險「中重症」可賠　10大請領條件懶人包

奧圖維經典賽遭觸身　傷勢報告出爐「至少休息兩個月」

身體不能缺好油！選擇好吸收的成分外食族也可以輕鬆攝取

「很久沒那麼被人看衰小」 ！悍創總監發文又刪被嗆　長文引熱議

手機彈關鍵3字　她抓包父偷情「綠大老姪女」

慎入！巨蟒排尿伴隨「屁聲烙賽」　畫面太衝擊網驚呆：第一次看到

政治熱門新聞

馬英九訪中　陳亭妃：他不代表台灣人

挑戰何志偉！　王世堅明上午登記

快訊／領6000元！　財政部：3月22日起開放上網登記

沙灘求救沒肉吃　馬防部官兵現況曝光

快訊／馬英九本月底訪陸！時間行程曝光　未安排會見習近平

公教退撫新制7月上路　林濁水見「缺口」批：年改成果被澎風美化

馬英九3月底登陸行程曝光　國民黨祝福：對兩岸交流有正向幫助

馬英九出境管制已屆滿　赴中前2天、返台7天內仍要向總統府申報

馬英九訪陸　立委盼他別喪權辱國

即／王世堅參戰2024！明登記挑戰何志偉

民進黨今啟動立委初選登記　多縣市黨內互打

林昶佐不連任立委　洪慈庸：家庭為重無意願參選

缺蛋引恐慌？　林靜儀喊話：再怎麼「逼雞生蛋」也趕不上囤蛋

登記6000元！22起日每日兩組

更多熱門

相關新聞

即／王世堅參戰2024！明登記挑戰何志偉

即／王世堅參戰2024！明登記挑戰何志偉

民進黨2024立委初選領表登記20日登場，民進黨台北市議員王世堅預告，自己會到黨部報到，引來各界討論。有消息指出，王世堅確定參選第二選區，20日上午就會至黨部領表登記，且不接受黨內協調，等同是直接挑戰同黨現任立委何志偉。

謝佩芬：全世界共同利益　和平靠實力

謝佩芬：全世界共同利益　和平靠實力

王世堅挑戰何志偉？　他分析：兩個人五五波

王世堅挑戰何志偉？　他分析：兩個人五五波

美麗島公布2024最新民調　吳子嘉分析：侯柯配還是輸給賴清德

美麗島公布2024最新民調　吳子嘉分析：侯柯配還是輸給賴清德

紐約僑界挺賴清德　「海外信賴後援會」成立

紐約僑界挺賴清德　「海外信賴後援會」成立

關鍵字：

民進黨2024立委大選賴清德王世堅何志偉何博文

讀者迴響

熱門新聞

即／國1北向204.3k凌晨10車追撞釀7傷

粉絲送機撲空！BLACKPINK「臨時改離台時間」原因曝

女友「上台被男歌手空幹」他崩潰分手

教練示範垂降墜13F摔死　學員目睹

他被女友妹逼愛愛！ChatGPT答案驚呆全場

周二春分到！專家點名4生肖注意身體

一家五口陳屍住處！40歲男先殺妻小再輕生

直擊／BLACKPINK離台！　Rosé一下車送愛心

解渴春雨！　鋒面雨帶報到時間曝

後車牌黏2塊凸面鏡！內行揭真實用途

「最美老師」遭控出軌人夫　意外扯出綠營3大老

看完BLACKPINK...北上遇「10車連環撞」　2hrs卡死國道一號

女網紅搭車遭評分！高中生：脫口罩很醜

iPhone 15 Pro Max新渲染圖曝光　爆邊框1.55mm「史上最窄」

今晚變天！　「解渴雨帶」來襲時間曝

更多

最夯影音

更多
草蜢演唱會「曾國城突跑上台」　嗆：神經病！..被迫表演《半點心》XD

草蜢演唱會「曾國城突跑上台」　嗆：神經病！..被迫表演《半點心》XD
BLACKPINK唱一半「Jennie哽咽了」　目睹4.5萬「絕美燈海」太驚喜

BLACKPINK唱一半「Jennie哽咽了」　目睹4.5萬「絕美燈海」太驚喜

台68逼車羅生門第三段影片　重機左側追上、車一晃出事

台68逼車羅生門第三段影片　重機左側追上、車一晃出事

BLACKPINK一登場景象超驚人　萬人全部乖乖坐好！

BLACKPINK一登場景象超驚人　萬人全部乖乖坐好！

藝人也瘋BLACKPINK！楊祐寧台下熱舞　「亂象狂爆」郭書瑤制止被嗆：Ｘ小

藝人也瘋BLACKPINK！楊祐寧台下熱舞　「亂象狂爆」郭書瑤制止被嗆：Ｘ小

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面