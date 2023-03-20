幕後／同室操戈！民進黨今啟動立委初選登記　多縣市黨內互打

▲王世堅預告今天上午將前往黨部登記參選。（資料照／記者陳家豪攝）

記者呂晏慈／台北報導

迎戰2024選舉，民進黨區域立委初選提名登記周一開跑，不若高雄市趕在登記前整合成功，多個縣市立委初選選戰駁火，其中，台北市議員王世堅因基層積極勸進，規劃21日上午就要親自前往黨部登記參選，挑戰立委何志偉。此外，去年未爭取連任板橋議員的新北市黨部主委何博文動向備受關注，據指出，黨政高層積極協調何轉戰淡水區立委，情勢本周就會明朗。

湧言會高雄市議員黃秋媖昨天下午宣布，將不參與民進黨立委初選，使新系立委邱志偉的「初選」提前落幕，民進黨高雄市黨部隨後也舉行記者會，先前傳出有意參選的湧言會議員林智鴻、菊系議員郭建盟，與同選區現任立委許智傑、湧言會立委趙天麟一同現身，林、郭正式宣布不會參選，使高雄市成為民進黨第一個初選前整合成功的縣市。

不過，其他縣市的整合狀況就沒有這麼順利了。台北市方面，在地資深議員王世堅擬參選士林、大同選區立委，挑戰綠色友誼連線立委何志偉連任，預計今天上午就會領表登記；另因曾兩度參選中山、北松山選區立委的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農，日前表態不會登記參選，加上該區為初選區，綠營將由誰代表對戰國民黨立委王鴻薇備受矚目。

新北市部分，正國會前市議員李坤城去年就宣布放棄參選連任，投入三重區立委初選，獲得同屬正國會的現任立委余天支持，而英系市議員彭佳芸、蘇系議員李余典磨刀霍霍，準備投入初選選戰；此外，據指出，去年放棄連任板橋市議員的湧言會黨部主委何博文，可望在黨政高層協調下，轉戰淡水區立委，黨內同步關注蘇系前立委呂孫綾、英系議員鄭宇恩動向，情勢本周就會明朗，黨主席賴清德規劃本周四晚間與湧言會派系成員餐敘，整合議題估將成為焦點。

▲被視為在地強棒的新北市前議員何博文動向受矚。（資料照／記者林敬旻攝）

台南市方面，同屬「挺賴」系統的前觀旅局長郭貞慧有意挑戰現任立委賴惠員，早在今年1月初兩陣營就分別掛上與賴清德合體的「信賴台灣」看板，隔空較勁意味濃厚，而郭貞慧預計今天上午9點就會登記參選。

彰化縣部分也面臨「同室操戈」窘境，前彰化市長邱建富近日宣布爭取立委提名，對戰同屬正國會的現任立委黃秀芳，儘管正國會掌門人、總統府秘書長林佳龍多次協調，邱、黃兩人仍堅持參選，協調未果。

根據民進黨規劃，將於3月20日至3月24日進行區域立委初選領表登記，4月12日中執會審查初選候選人資格；另因總統初選為同額競選，區域立委初選民調自原訂4月24日提前一周至4月17日開始，預計在5月17日公告初選提名名單。