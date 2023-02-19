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賣不動了？中國iPhone 14系列出現大規模降價

▲蘋果手機iPhone 14 pro開賣。（圖／記者林敬旻攝）

▲中國iPhone 14出現大規模降價。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳俐穎／綜合報導

根據中國媒體報導，蘋果iPhone 14系列手機開啟降價模式，最高可直降800元人民幣，約新台幣3500元左右。

根據中國媒體報導，中國的蘋果授權經銷商表示，iPhone 14 Pro系列降價600元人民幣，iPhone 14 Plus系列降價800元人民幣。此外，在網路上也出現大推磨促銷活動，買iPhone 14 Pro系列新機有 800元的促銷券，降幅10%。

而中國的蘋果官方客服則回應，對於線上線下部分經銷商門店降價等行為，經銷商價格調整屬於第三方自主行為，官方無法控制，但是蘋果官方零售店線上線下並未收到調價通知。

蘋果為何此時選擇將高端iPhone 14 Pro系列進行降價促銷？ Counterpoint高級分析師Ivan Lam表示，這可能與蘋果在中國的銷售額表現不佳有關。數據顯示，2022年第四季，全球手機出貨量下降18%，跌至2.97億部，蘋果則首次出現兩位數的下滑，出貨量同比下滑11%。同期，蘋果在中國智慧手機市場出貨量為1640萬台，位居榜首，較上年同期下滑24%。

而根據蘋果不久前公佈的財報顯示，截至去年12月31日的2023第一季營收為1172億美元，同比下降5%，這創下了自2016年9月以來最大的季度營收降幅，其中營收佔比最大的iPhone銷售下滑了8.17%。

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