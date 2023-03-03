iPhone 14系列最暢銷款出爐　大量安卓用戶改用蘋果

▲iPhone 14高階版暢銷，賣最好是iPhone 14 Pro Max。（圖／蘋果官網）

記者張靖榕／綜合外電報導

iPhone 14系列銷售成績較前一代佳，系列賣最好的則是14 Pro Max，今年1月在美國市占率將近2成，最差的仍是平價版中的14 Plus，市占不到10％。iPhone於1月在美市占率高達約7成，調查也發現有更多安卓用戶轉為使用蘋果。

摩根大通（JP Morgan）給投資者的一份報告指出，iPhone 14系列銷售表現優於前一代，而且從安卓陣營轉換過來的用戶數明顯高於往年。根據「Wave7 Research」對全美各大營運商的銷售調查，儘管iPhone 14市場需求正在下降，市占率仍高於往年水準。

報告指出美國3大營運商「Verizon、AT&T、T-Mobile」的銷售份額中，iPhone今年1月就占了69％，去年12月70％，表現優於前一代，iPhone 13周期中占比為67％，iPhone 12則有60％。

3大營運商iPhone占比都高於此前水準，相對於此前的產品周期還出現季節性增長，其中供應鏈在2款高階版的改善更有顯著改善。

受調的38名營運商銷售經理中，超過一半的人都察覺，從安卓改為使用蘋果的用戶，比從蘋果跳槽安卓的還多得多。