黃色iPhone 14來了！電商購機回饋整理　同步蘋果官方開放預購

▲蘋果推出iPhone 14亮黃新色。（圖／momo提供）

記者洪菱鞠／台北報導

蘋果推出iPhone 14、iPhone 14 Plus全新黃色款亮眼搶市，兩款機型皆提供128 GB、256 GB、512 GB，依容量規格定價27,900元起，今（3/10）晚上9點開始預訂，14日正式在台開賣，網購通路有多家電商平台同步官方開放預購，並祭出信用卡刷卡、預購好禮等購機回饋優惠，準備再搶一波果粉換機潮。

iPhone 14新色登場，momo購物網同步官網開放預購，並提供信用卡最高回饋3,500元刷卡金、舊機回收最高換26,600元紅利金、限量送犀牛盾防摔殼+20W快充組等好康，周邊配件也有8折起優惠，另外，「購機加辦台灣大門號」最高送24,000元mo幣。原有顏色iPhone 14系列手機則享全館92折起優惠，加碼再送限量配件。

PChome 24h購物祭出三大購機攻略，花旗PChome Prime聯名卡最高回饋28%，以最高規格iPhone 14 Plus 512G售價42,400元為例，回饋最高達7,432元，不過需登錄搶名額；Pi拍錢包綁定玉山Pi拍錢包最高7% P幣回饋；以及買就送原廠充電頭、保護殼、玻璃保護貼、無線充電板等超值配件組。

蝦皮商城則是購買iPhone 14新色即享現金折價300元，刷國泰CUBE享3%無上限優惠，3/1～3/12刷台新信用卡最高回饋2,200元、3/1～3/18 刷聯邦銀行最高回饋2,500元，手機舊換新最高還可回饋30,000元。另透過神腦生活購入，有機會獲得旅充頭，但數量有限。

樂天市場站上神腦生活賣場也開放新機新色預購，除了搭配站上「寵愛女神節」活動，領取優惠券享現折1,200元，還有樂天點數回饋、信用卡刷卡、預購好禮等多重優惠，刷指定信用卡最高賺11%刷卡金回饋，每週五六日透過LINE Pay使用已綁定的任一信用卡、簽帳金融卡或一卡通MONEY帳戶付款，再享LINE POINTS 7%回饋，預購加碼送MEGA KING 30W GaN氮化鎵PD旅充頭。

東森購物網主打買Golden Concept指定限量錶殼，加價3999元，即可獲得全新Apple Watch S8，此外也與慈濟基金會攜手共善，集結3C家電、日用等千件商品，其中包括Apple人氣夯品如MacBook Pro、iPad Pro、AirPods 3、原廠配件，以及其他周邊配件如美國軍規耐衝擊認證iPhone保護殼、Apple Watch錶帶等，凡下單購買「共善」活動專區商品，將主動提撥銷售金額1%幫助弱勢家庭與支持學童教育。