阿伯半夜突叫住別人女友吐3字　他雙手遞便當感動7千人

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友聲稱，18日凌晨3時許和女友一起去超商購物，突然被一名阿伯叫住，對方說「肚子餓」，兩人一聽決定買份餐點請阿伯吃，還附上一張雙手遞便當的照片。文章公開之後吸引超過7000人按讚，大家紛紛留言感謝原PO的好心；也有熱心網友提醒，下次若是遇到類似狀況，可以順便報警，有可能是失智老人忘記怎麼回家，才會在街上遊蕩到肚子餓。

▲原PO得知阿伯是因為肚子餓才會叫住他們，於是買了一份餐點送給阿伯。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，18日凌晨3時許他和女友一起去超商買東西，遇到一名阿伯突然叫住女友，他趕忙跑出去詢問對方有什麼事，「結果阿伯說肚子餓，我就跟女友買東西給他吃。」文末，他還附上一張雙手遞便當的照片。

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文章公開之後吸引超過7000人按讚，大家紛紛留言稱讚原PO很善良，「很棒，好暖心」、「謝謝你，台灣人就是這麼熱情，需要幫忙絕對幫」、「街上遇到有人說肚子餓，不是要錢而是要食物的，通常都是能幫就幫」、「西門町很多這種的，他會要一碗滷肉飯，我會順便幫他叫小菜和湯，先結帳讓他慢慢吃」、「正能量值得推薦」、「錢雖然花不多，但我們台灣人就是有這份情、這份愛心，台灣真棒，一起加油」。

不過，也有好心網友提醒，看阿伯的穿著不像是街友，如果民眾遇到類似的狀況，做愛心之餘也可以順口問一下對方有沒有帶證件或是否記得住家地址，如果都沒有，那就有可能是失智老人，最好報警處理，「這穿著不像街友，有可能是失智症走失，建議報警協助他回家。我一個朋友的爺爺曾經自己走失，忘記怎麼回家，全家找了老半天，最後是人家報警帶回來的。」