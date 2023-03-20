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「這裡沒有BLACKPINK」粉絲衝錯場　高雄巨蛋公告超崩潰

記者黃翊婷／綜合報導

南韓女團BLACKPINK於18、19日在高雄國家體育場開唱，掀起全台追星旋風，雖然成員已在今日（20日）一早搭機離台，但相關討論仍在網路上持續發酵。一名網友貼出一張高雄巨蛋的公告，似乎有許多粉絲為了聽演唱會跑錯場地，讓被問到崩潰的工作人員不得不貼出公告表明，「這裡沒有BLACKPINK」。

▲BLACKPINK演唱會平面區第二天的觀眾幾乎都坐著。（圖／讀者提供）

▲BLACKPINK來台開唱，掀起全台旋風。（圖／讀者提供）

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南韓女團BLACKPINK於18、19日在高雄國家體育場（世運主場館）開唱，2天共吸引9萬名觀眾入場朝聖，場外也聚集大量買不到票的粉絲，在台灣掀起一陣瘋狂追星旋風。不過，BLACKPINK已在20日一早搭機離台，眾成員在清晨6點30分就從飯店搭乘保母車前往機場，Rosé下車時還向在現場等待的粉絲送上愛心。

▲▼BLACKPINK離台。（圖／ETtoday）

▲Rosé向粉絲比愛心。（圖／ETtoday攝）

有趣的是，這場BLACKPINK旋風並未就此落幕，網路上仍有許多相關話題討論。一名網友在臉書「爆廢公社二館」分享一張公告照片，上面寫著「這裡沒有BLACKPINK，這裡沒有BLACKPINK，這裡沒有BLACKPINK，BLACKPINK在世運，這裡是高雄巨蛋」，讓他忍不住笑翻，「關於警衛朋友此周日常。」

「這裡沒有BLACKPINK」粉絲衝錯場　高雄巨蛋公告超崩潰（圖／翻攝自爆廢公社二館、Google地圖）

▲高雄巨蛋的公告。（圖／翻攝自臉書爆廢公社二館）

文章公開之後，吸引超過千名網友按讚，大家紛紛跟著留言調侃，應該是很多粉絲跑錯演唱會場地，才會讓高雄巨蛋不得不貼出公告，「警衛覺得困擾」、「我到昨天才發現在世運」、「還是有人會搞錯，就跟有人不知道國父紀念館跟中正紀念堂是不同的一樣」、「真的有人在巨蛋問演唱會入口在哪裡」、「我也以為是同一處」。

事實上，高雄巨蛋工作人員早在15日就曾透過臉書粉絲專頁發文提醒，BLACKPINK的演唱會是在高雄國家體育場（世運主場館）舉辦，地址為高雄市左營區世運大道100號（高捷紅線R17），而高雄巨蛋位於高雄市左營區博愛二路757號，完全是不同地方，「小編接電話接到手軟啦，大家不要跑錯地方了喔。」

▼高雄巨蛋和高雄國家體育場相距約5、6公里。（圖／翻攝自Google地圖）

「這裡沒有BLACKPINK」粉絲衝錯場　高雄巨蛋公告超崩潰（圖／翻攝自爆廢公社二館、Google地圖）

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