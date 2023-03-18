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保夾高手專攻零食！他曬戰績「家裡變雜貨店」　內行曝1物最好夾

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲原PO曬出本月戰績。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

現在夾娃娃機內已經不只會放娃娃，有些業者也會放3C用品、零食等。就有一名男網友發文亮出超狂戰績，身為保夾高手的他，竟把家裡變成「雜貨店」，這樣算不算另類的財富自由？貼文曝光後，也引發底下網友熱議。

男網友在臉書社團「爆廢公社」上發文表示，「月底了......另類的財富自由？」身為保夾高手的他，時常到店內夾零食，夾著夾著，家裡就變成「零食天堂」了，不過也因為都是吃的，所以他便不禁自嘲「至少不會吃土」。

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「我發誓真的不會再去夾了！」原PO曬出這個月的戰績，從畫面可見，桌上全都是零食、飲料、泡麵，家裡彷彿成了「雜貨店」，因此他也直呼，「衝動是魔鬼啊！想想不如去大賣場血拚實在」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

貼文曝光後，底下網友也紛紛回應，「我第一次看你們夾零食，覺得我好落伍」、「原來真的會有人願意去夾零食，之前看到有人擺還想說怎樣的盤子會去夾零食」、「不如買個2、3台機器擺家裡，自己夾到爽，不香嗎」、「這堆花不少吧」、「可以開店了」。

還有些同好表示，「太空包最好夾」、「重點是過程，不是結果」、「（零食）其實蠻好夾的，大家都是拖著車裡面滿滿的」、「零食場害人不淺，我夾了1、2萬，東西都送人」、「說真的一般人去一定虧本，但是花費的價值來自過程而不是結果，因為一般人去夾娃娃機不要說回本，根本連出貨都難」、「真的會上癮」。

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