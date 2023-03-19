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馬英九3／27確定訪陸　趙天麟：盼他別做出喪權辱國的聲明

▲馬英九被控殺人未遂案開庭_馬英九到場。（圖／記者李毓康攝）

▲前總統馬英九將於3月27日至4月7日訪問中國大陸。（圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

馬英九基金會執行長蕭旭岑19日證實，前總統馬英九將於3月27日至4月7日赴中國大陸祭祖，並率領青年學子與大陸學生交流。對此，民進黨立委趙天麟表示，法律若允許馬英九訪中，他個人予以尊重，但希望馬英九不要為一國兩制背書，做出對台灣喪權辱國的聲明。

根據民視新聞報導，，民進黨立委趙天麟表示，若法律允許馬英九訪中，他個人予以尊重，但馬英九在2015年馬習會時，未能把一中各表的想法表達出來，如今卸任後訪中，希望馬英九不要為一國兩制背書，而是能真實反應台灣人反對中國窮兵黷武威脅的想法，希望馬英九不要做出對台灣喪權辱國的聲明。

馬英九自2016年卸任總統職務後，受到《國家機密保護法》等相關法令限制出境，直到2021年5月解禁後，出境才不再需要向總統府申請，但如果前往中國，仍須依照「兩岸人民關係條例」規定辦理，於出境前兩日及返台7個工作日內，分別填具進入大陸地區申報表，並檢附必要之佐證資料，向總統府申報。

蕭旭岑19日證實，馬英九將於3月27日至4月7日赴中國大陸祭祖，並率領青年學子與大陸學生交流，此行預計訪問南京、武漢、長沙、重慶、上海等城市，更值得一提的是，這是自1949年，兩岸分治74年第一位踏上大陸的中華民國卸任總統。

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