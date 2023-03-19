馬英九出境管制已屆滿　赴中前2天、返台7天內仍要向總統府申報

▲前總統馬英九。（資料照／記者黃克翔攝）



記者陶本和／台北報導

前總統馬英九3月27日至4月7日規劃赴中國大陸祭祖。有關我國涉密人員管制相關規定，馬英九的出境管制期限於2021年5月19日已屆滿，但如果前往中國，仍須依照「兩岸人民關係條例」規定辦理，於出境前兩日及返台7個工作日內，分別填具進入大陸地區申報表，並檢附必要之佐證資料，向總統府申報。

在民國108年5月，立法院完成《國家機密保護法》部分條文修正，刪除涉密人員退離職後可縮短出境管制期限規定，並明定管制時間最長可達六年，以嚴密國家機密保護，確保國安。

在北京將今年訂為「一國兩制，民主協商元年」之際，馬英九本次前往中國大陸祭祖，是自1949年，兩岸分治74年第一位踏上大陸的中華民國卸任總統。依照相關法規，馬英九的出境管制於2021年5月19日屆滿，但若前往中國大陸，仍須依照「兩岸人民關係條例」規定，於出境前兩日及返台後後七個工作日內，分別填具進入大陸地區申報表，並檢附必要之佐證資料，向原服務機關申報。

有關馬英九前往中國大陸，馬英九基金會執行長蕭旭岑指出，馬前總統將帶領馬英九基金會「大九學堂」青年學子，參訪辛亥革命、抗日戰爭等重要歷史遺跡，並訪問湖北武漢大學、湖南大學及上海復旦大學，與大陸學生進行交流；至於相關訊息，蕭旭岑於明日早上9點，在臺大校友會館3C會議室召開記者會說明。

對於馬英九赴陸，民進黨人士則表達不滿，認為馬英九的行程，選在北京剛把今年訂定為「一國兩制，民主協商元年」，真的是很會選時間；該位人士不解地說，去年解放軍對台軍演的時候，北京為了化解國際壓力，找國民黨組團到中國，北京近來宣布今年是「一國兩制民主協商元年」，國民黨隨後就組團去，結果訪團回來，每天台海中線的解放軍威脅不減反增，近日還傳出正在試圖用重金挖走台灣的邦交國，這時候藍營的「民主協商團」還一團團出去，不是不把台灣人看在眼裡，就是領導階層離世界太遠。