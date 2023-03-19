蔡英文20日接見英國會小組主席　能源轉型、離岸風電兩國合作緊密

▲台英國會小組主席史都華（Bob Stewart MP）應我政府邀請，訂於本（2023）年3月19日至24日率團訪問台灣。（圖／翻攝自Facebook／Bob Stewart）



記者陶本和／台北報導

英國會小組主席史都華（Bob Stewart MP）議員率團19日抵達台灣，展開至3月24日，為期6天的訪問行程。對此，總統府發言人Kolas Yotaka 表示，總統府表達誠摯歡迎，總統蔡英文也將於明20日下午，於總統府接見訪問團，就雙方共同關注之議題交換意見。

Kolas表示，此行為史都華就任台英國會小組主席後，首度率團訪台；這也是繼去年11月英國下議院外交委員會訪團來台後，英國國會再度組團來台灣訪問，團員另包括：副主席白若博下議員（Rob Butler MP）、艾薩拉下議員（Sarah Atherton MP）、戴思棠下議員（Tanmanjeet Singh Dhesi MP）、康福澤下議員（Afzal Khan MP）、瑞茉莉下議員（Marie Rimmer MP）等，共5位跨黨派議員。

Kolas表示，英國近年來持續支持台灣有意義參與諸如世界衛生組織（WHO）、聯合國氣候變遷綱要公約（UNFCCC）、國際民航組織（ICAO）等國際組織；雙方在經濟、文化、能源轉型、離岸風電等領域的合作，也日益緊密堅實。

Kolas表示，期盼透過此行交流，進一步促進雙方在各領域的合作交流，並持續為提升全球民主韌性與經貿繁榮發展共同努力。