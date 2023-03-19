　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文20日接見英國會小組主席　能源轉型、離岸風電兩國合作緊密

▲▼台英國會小組主席史都華（Bob Stewart MP）應我政府邀請，訂於本（2023）年3月19日至24日率團訪問台灣。（圖／翻攝自Facebook／Bob Stewart）

▲台英國會小組主席史都華（Bob Stewart MP）應我政府邀請，訂於本（2023）年3月19日至24日率團訪問台灣。（圖／翻攝自Facebook／Bob Stewart）

記者陶本和／台北報導

英國會小組主席史都華（Bob Stewart MP）議員率團19日抵達台灣，展開至3月24日，為期6天的訪問行程。對此，總統府發言人Kolas Yotaka 表示，總統府表達誠摯歡迎，總統蔡英文也將於明20日下午，於總統府接見訪問團，就雙方共同關注之議題交換意見。

Kolas表示，此行為史都華就任台英國會小組主席後，首度率團訪台；這也是繼去年11月英國下議院外交委員會訪團來台後，英國國會再度組團來台灣訪問，團員另包括：副主席白若博下議員（Rob Butler MP）、艾薩拉下議員（Sarah Atherton MP）、戴思棠下議員（Tanmanjeet Singh Dhesi MP）、康福澤下議員（Afzal Khan MP）、瑞茉莉下議員（Marie Rimmer MP）等，共5位跨黨派議員。

Kolas表示，英國近年來持續支持台灣有意義參與諸如世界衛生組織（WHO）、聯合國氣候變遷綱要公約（UNFCCC）、國際民航組織（ICAO）等國際組織；雙方在經濟、文化、能源轉型、離岸風電等領域的合作，也日益緊密堅實。

Kolas表示，期盼透過此行交流，進一步促進雙方在各領域的合作交流，並持續為提升全球民主韌性與經貿繁榮發展共同努力。

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
教練示範垂降「墜13F慘死」　學員全程目睹
羅志祥唱一半情侶吵架　霸氣吐金句...全場炸了
吃屎哥連2天鬧場職籃！　館長開罵了
名媛看BLACKPINK「讓2女兒站椅子跳」　慘被罵沒品
《大學生》女星愛犬誤食農藥　當場口吐白沫
《棒棒堂》Monkey交往女網紅！　激吻放閃
找錯錢？離開後被控「少了100元」　挨告侵占

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文20日接見英國會小組主席　能源轉型、離岸風電兩國合作緊密

謝佩芬：和平是全世界共同利益　民進黨相信「和平靠實力」

賴清德勉勵家扶兒童　「父親留給我最大資產就是貧窮」

王世堅挑戰何志偉？　他分析：兩個人五五波

缺蛋引恐慌？　林靜儀喊話：再怎麼「逼雞生蛋」也趕不上囤蛋

BlackPink演唱會塞爆高捷　北捷曝大巨蛋散場3管制：1小時完成疏運

林昶佐不連任立委　洪慈庸也表態：家庭為重無意願參選

揭4月起調漲電價關鍵！　趙少康怒轟王美花：別再欺騙台灣人

朱立倫快刀終止選策會　徐巧芯分析背後目的：因為傅崐萁

斷點超多！議員爆內湖「畸形標線人行道」　走兩步就撞到電線桿

BLACKPINK高雄開唱　買不到門票...粉絲「場外聽漏音」

台68四輪撞重機落跑！　2車較勁「第一視角曝」

林襄衝高雄看BLACKPINK　最愛成員是誰？羞笑：都喜歡～

李多慧vs.林襄誰比較強？掀兩派聲浪　「被問定居台灣嗎」她親曝未來規劃

絕版千萬BMW敞篷i8　現身台中狂野聲浪帥炸

從椅子上跌下！媽帶吉娃娃收驚　牠滿臉問號...網：師姐手指安好？

炒飯正妹爆紅「內幕藏2年」　推手圤智雨認：我操刀設計

百萬車停白線被怒敲後照鏡！　外送員恐噴「2萬元＋毀損罪」

陳冠叡跳《Butterfly》絕美舞蹈被讚像蝴蝶　練習時卻被導師說像生病?!

獨／BMW台68惡意撞擊！重機遭撞爛　騎士噴飛翻滾數圈…右手骨折

蔡英文20日接見英國會小組主席　能源轉型、離岸風電兩國合作緊密

謝佩芬：和平是全世界共同利益　民進黨相信「和平靠實力」

賴清德勉勵家扶兒童　「父親留給我最大資產就是貧窮」

王世堅挑戰何志偉？　他分析：兩個人五五波

缺蛋引恐慌？　林靜儀喊話：再怎麼「逼雞生蛋」也趕不上囤蛋

BlackPink演唱會塞爆高捷　北捷曝大巨蛋散場3管制：1小時完成疏運

林昶佐不連任立委　洪慈庸也表態：家庭為重無意願參選

揭4月起調漲電價關鍵！　趙少康怒轟王美花：別再欺騙台灣人

朱立倫快刀終止選策會　徐巧芯分析背後目的：因為傅崐萁

斷點超多！議員爆內湖「畸形標線人行道」　走兩步就撞到電線桿

近距離看Lisa狂比愛心融化　吳婉君追星BLACKPINK警告前排不站椅

力挺鄭志龍！林書豪回歸身體沒事卻嘆氣：我不會亂誇教練

看BLACKPINK整場被擋怨聲四起！　她逆風：憑什麼要搖滾區的人坐下

網傳「香菇白蘿蔔湯防癌」！營養師闢謠　吃太多反害1病

烤好了叮一聲跳起來　「柴柴吐司」飛出睡窩滿臉懵：做惡夢了

教練示範垂降「狂墜13層樓高」當場摔死　學員全程驚恐目睹

金氏世界紀錄長舌男　大展舌技「移除5個疊疊樂積木」再創佳績

經典賽初體驗有感　林岱安目標全面：突破打擊弱點

巴士墜橋摔3層樓！孟加拉高速公路車禍19死　車身慘剩半截

蔡英文20日接見英國會小組主席　能源轉型、離岸風電兩國合作緊密

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

政治熱門新聞

公教退撫新制7月上路　林濁水見「缺口」批：年改成果被澎風美化

美麗島公布2024最新民調　吳子嘉分析：侯柯配還是輸給賴清德

綠委喊三軍儀隊撤出中正紀念堂　他曝後果：銅像變彩色

林昶佐不連任立委　洪慈庸：家庭為重無意願參選

李正皓再批陳玉珍！　狠酸：沒看過當「中國同路人」這麼高調的

郭台銘再談缺蛋　可喝牛奶代替

朱立倫快刀終止選策會　徐巧芯分析背後目的：因為傅崐萁

豆奶多到送國軍？　他揭台灣農業補助「奇妙之處」：養出一堆禿鷹

那些年一起排的隊！王鴻薇貼4大「排隊盛況」　網淚：真的好辛苦

「亂流後的晴空萬里」　他大讚盧秀燕：明明是王者卻願意缺賽

缺蛋引恐慌？　林靜儀喊話：再怎麼「逼雞生蛋」也趕不上囤蛋

戰2024宣言來了？　侯友宜今再談兩岸：國民都希望台海局面穩定

幕後／大刀闊斧！誠信條款攪動綠營選情　初選「一級戰區」變數多

宏都拉斯為何想與台斷交？　王浩宇曝馬英九任內埋下導火線

更多熱門

相關新聞

紐約僑界挺賴清德　「海外信賴後援會」成立

紐約僑界挺賴清德　「海外信賴後援會」成立

身兼民進黨主席的副總統賴清德將代表民進黨競逐2024總統大位，旅居在海外的台灣僑民於紐約當地時間18日中午舉行「海外信賴後援會」成立記者會，現場來自醫界、商界要角雲集，紛紛表達對於賴清德的期許，強調他是美國可信賴的總統人選，並期待賴清德順利當選下一任中華民國台灣的總統。據悉，該後援會由僑界人士自主發起，將持續規劃前往其他地區舉辦相關活動。

電價上漲怎麼辦　綠大咖曾答應「用民進黨官員的薪水補」

電價上漲怎麼辦　綠大咖曾答應「用民進黨官員的薪水補」

蔡英文「10年不漲電價」又跳票！　趙少康氣炸了

蔡英文「10年不漲電價」又跳票！　趙少康氣炸了

參訪基隆口罩國家隊　蔡英文：推動製造業升級轉型

參訪基隆口罩國家隊　蔡英文：推動製造業升級轉型

賴清德出戰／蔡賴之爭到交棒　考驗尺度拿捏、蔡英文如何放手

賴清德出戰／蔡賴之爭到交棒　考驗尺度拿捏、蔡英文如何放手

關鍵字：

蔡英文

讀者迴響

熱門新聞

羊肉爐老闆打死常客　肢解放冰箱每天賣

台68重機騎士遭撞慘摔！BMW駕駛：我才是被逼車　

「殭屍病毒」來了　醫示警：大家小心

BLACKPINK全被擋！瑤瑤求坐下遭嗆

直擊／草蜢強碰BLACKPINK開唱　蔡一傑當場哭了

墜入基隆河前10秒！唯一倖存空姐曝「機內異常寂靜」

直擊／草蜢開唱「綜藝天王」衝上台嗆：神經病！

快訊／賈永婕站BLACKPINK第一排擋視線被轟！　淚還原現場道歉了

韓女團成員「後台更衣」影片外流！

快訊／阿婆灣重機與貨車碰撞　騎士搶救中

今晚變天！　「解渴雨帶」來襲時間曝

花9千買BP門票被擋門外！金曲歌后怒控主辦

遭疑買BLACKPINK黃牛票「被騙還怪主辦」　李愛綺：是正當管道

根本看不到BLACKPINK！歌迷「起立狂拍」郭書瑤抱怨

BLACKPINK演唱會「3沒品亂象狂爆」！2女星也受害

更多

最夯影音

更多
BLACKPINK高雄開唱　買不到門票...粉絲「場外聽漏音」

BLACKPINK高雄開唱　買不到門票...粉絲「場外聽漏音」
台68四輪撞重機落跑！　2車較勁「第一視角曝」

台68四輪撞重機落跑！　2車較勁「第一視角曝」

林襄衝高雄看BLACKPINK　最愛成員是誰？羞笑：都喜歡～

林襄衝高雄看BLACKPINK　最愛成員是誰？羞笑：都喜歡～

李多慧vs.林襄誰比較強？掀兩派聲浪　「被問定居台灣嗎」她親曝未來規劃

李多慧vs.林襄誰比較強？掀兩派聲浪　「被問定居台灣嗎」她親曝未來規劃

絕版千萬BMW敞篷i8　現身台中狂野聲浪帥炸

絕版千萬BMW敞篷i8　現身台中狂野聲浪帥炸

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面