不是戰歌！最愛BLACKPINK哪首　粉絲推爆「這1條」：一聽就中

▲BLACKPINK。（圖／翻攝自Instagram／sooyaaa__）

網搜小組／鄺郁庭報導

南韓女團BLACKPINK出道8年，創造許多神曲，像是《DDU-DU DDU-DU》、《Kill This Love》、《How You Like That》等等，就算不是粉絲「BLINK」，都能跟著哼上兩句。就有人發起閒聊，「大家最喜歡的BLACKPINK主打歌是什麼？」不過，最多人點名的歌卻都不在上述，但被粉絲狂推是「永遠的神曲」。

有網友在PTT的韓星板（KoreaStar）發起閒聊，「大家最喜歡的BLACKPINK主打歌是什麼？」說他最喜歡的是《Shut Down》，並列出歌曲，包括《WHISTLE》、《Kill This Love》、《AS IF IT'S YOUR LAST》、《How You Like That》、《Pink Venom》、《Lovesick Girls》、《Playing With Fire》、《DDU-DU DDU-DU》。

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貼文一出引發熱議，「Kill this love」、「pink venom神曲」、「留言竟然沒Boombayah？」「AS IF IT'S YOUR LAST，唯一神曲」、「竟然沒人推stay嗎？後面走戰歌路線後，就都還好了」、「Whistle好聽」、「STAY也很讚，可是回不去了QQ」、「覺得dududu還好……還比較喜歡kill this love」、「我喜歡非主打Don’t know what to do！練習室舞蹈超好看」、「最喜歡lovesick girls，第一次搭配中字看的時候，甚至都鼻酸了。」

其中最多人點名的既不是《Kill This Love》，也不是《How You Like That》等戰歌，而是《Playing With Fire》，「只聽玩火」、「主打玩火」、「玩火真的好聽」、「玩火！」「玩火永遠的神曲！」「玩火超讚！」「玩火超棒」、「玩火，後面真的越來越不耐聽XD」、「不喜歡BP，但是到現在還會聽玩火」、「玩火真的是一聽就中」、「玩火+1 後面都戰歌比較還好」、「玩火神曲！聽不膩。」

有網友則表示，「前期的歌都不錯啊」、「以前出的單曲跟副主打都超讚」、「前期的歌好聽太多」、「喜歡前期的，後面戰歌聽起來都好像」、「口哨、玩火、Stay，後期的歌反而覺得還好。」但也有人認為，「後期的歌雖然比較大眾，但也蠻好聽的，每首都很有水準」、「之前沒有很喜歡戰歌，但今天聽完真的覺得現場太屌了。」