不是戰歌！最愛BLACKPINK哪首　粉絲推爆「這1條」：一聽就中

▲BLACKPINK。(圖/翻攝自Instagram/sooyaaa__)

網搜小組/鄺郁庭報導

南韓女團BLACKPINK出道8年,創造許多神曲,像是《DDU-DU DDU-DU》、《Kill This Love》、《How You Like That》等等,就算不是粉絲「BLINK」,都能跟著哼上兩句。就有人發起閒聊,「大家最喜歡的BLACKPINK主打歌是什麼?」不過,最多人點名的歌卻都不在上述,但被粉絲狂推是「永遠的神曲」。

有網友在PTT的韓星板(KoreaStar)發起閒聊,「大家最喜歡的BLACKPINK主打歌是什麼?」說他最喜歡的是《Shut Down》,並列出歌曲,包括《WHISTLE》、《Kill This Love》、《AS IF IT'S YOUR LAST》、《How You Like That》、《Pink Venom》、《Lovesick Girls》、《Playing With Fire》、《DDU-DU DDU-DU》。

貼文一出引發熱議,「Kill this love」、「pink venom神曲」、「留言竟然沒Boombayah?」「AS IF IT'S YOUR LAST,唯一神曲」、「竟然沒人推stay嗎?後面走戰歌路線後,就都還好了」、「Whistle好聽」、「STAY也很讚,可是回不去了QQ」、「覺得dududu還好……還比較喜歡kill this love」、「我喜歡非主打Don’t know what to do!練習室舞蹈超好看」、「最喜歡lovesick girls,第一次搭配中字看的時候,甚至都鼻酸了。」

其中最多人點名的既不是《Kill This Love》,也不是《How You Like That》等戰歌,而是《Playing With Fire》,「只聽玩火」、「主打玩火」、「玩火真的好聽」、「玩火!」「玩火永遠的神曲!」「玩火超讚!」「玩火超棒」、「玩火,後面真的越來越不耐聽XD」、「不喜歡BP,但是到現在還會聽玩火」、「玩火真的是一聽就中」、「玩火+1 後面都戰歌比較還好」、「玩火神曲!聽不膩。」

有網友則表示,「前期的歌都不錯啊」、「以前出的單曲跟副主打都超讚」、「前期的歌好聽太多」、「喜歡前期的,後面戰歌聽起來都好像」、「口哨、玩火、Stay,後期的歌反而覺得還好。」但也有人認為,「後期的歌雖然比較大眾,但也蠻好聽的,每首都很有水準」、「之前沒有很喜歡戰歌,但今天聽完真的覺得現場太屌了。」