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陸前財長：快速升息恐導致新一輪危機　並外溢到新興市場

▲▼全國社保基金理事會理事長樓繼偉。（圖／CFP）

▲樓繼偉。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸財政部前部長樓繼偉18日表示，各國在疫情防控期間採取的超常規貨幣財政政策，使政府、家庭、企業、金融機構的槓桿率易升難降，加劇了通膨上行，其影響外溢到全球金融市場，股票、債券、外匯市場波動加劇，而快速加息，從歷史上看，又可能導致新一輪的危機，並外溢到新興市場。

樓繼偉當天出席了全球財富管理論壇2023年會，他提到，當前全球在經濟和金融治理領域面臨新的挑戰，一方面，全球經濟政治形勢更加嚴峻複雜，百年變局加速演進，局部衝突和動盪頻發，全球性問題加劇，世界進入新的動盪變革期，新冠疫情對全球產業鏈、供應鏈的擾動仍然存在，世界經濟增長動能減弱、復甦乏力，逆全球化思潮抬頭，單邊主義、保護主義明顯上升，全球政治經濟環境動盪不安、不確定性加大。

樓繼偉指出，另一方面，國際金融市場波動加劇，各國在疫情防控期間採取的超常規貨幣財政政策，使政府、家庭、企業、金融機構的槓桿率易升難降，加劇了通脹上行，其影響外溢到全球金融市場，股票、債券、外匯市場波動加劇，而快速加息，從歷史上看，又可能導致新一輪的危機，並外溢到新興市場。

樓繼偉說，中國2023全年預計實現5%左右的經濟增長速度，將用實際行動向全球的伙伴證明，中國開放發展的意志始終沒有動搖，腳步始終沒有停歇，「我們願與全球夥伴分享經濟增長的紅利。中國將進一步推動金融業高水平對外開放，與各國攜手，齊心協力，共克時艱。」

樓繼偉並強調，最近矽谷銀行破產事件發生，提示金融市場在貨幣政策變化中受到衝擊，為免於出現系統性風險，美聯儲和聯邦儲備保險公司（FDIC）共同發聲保護儲戶的全部存款安全。

樓繼偉還說，中國政府高度重視防範和化解系統性風險，正在進一步完善金融監管，包括新設立國家金融監督管理總局，調整和優化監管機構設置與職能定位，「中國也將繼續與各國金融監管機構合作，共同防範化解全球金融系統性風險，維護全球金融市場的穩定與繁榮。」

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