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陸前財長：中國已到研究貨幣寬鬆政策退出的時刻

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▲▼全國社保基金理事會理事長樓繼偉。（圖／CFP）

▲大陸前財政部長樓繼偉。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸前財政部長樓繼偉近日在一場演講上表示，大陸已經到了研究貨幣寬鬆政策有序退出的時候，但就全球而言，這個議題為時尚早，「退出的節奏掌握好，必須有序退出，因此需要早研究。」

樓繼偉指出，當前的全球經濟大衰退轉為大蕭條的可能性並不大，上世紀30年代大蕭條時期，大部分國家都推行貿易保護和緊縮的財政貨幣政策，但現在各國的財政貨幣政策都在擴張，同時絕大多數國家對貿易保護主義的危害是清醒的，除了美國等少數國家之外，其它國家採取對等性的關稅措施也是不得已的。

樓繼偉提到，他真想不到川普政府怎麼會對鄰居墨西哥、加拿大打關稅戰，對方只好反擊，對歐洲也是這樣，「對日本也是這樣，很多國家都是不得已的，還是願意回到基於規則的競爭合作。」

樓繼偉分析，下一步各國財政政策、貨幣政策都會有「三保」（保居民就業、保基本民生、保市場主體）的政策責任，財政政策和貨幣政策會繼續擴張。

樓繼偉認為，比較艱難的是債務率高企，財政政策和貨幣政策的空間在縮小，擴張的力度要把握好，幹什麼事情要把握好「度」，要更多地用於保民生、保中小企業，還要防止企業和居民槓桿率抬高太多，金融業務要繼續降槓桿。

樓繼偉指出，目前全球債務週期和經濟周期錯位，債務在積累，經濟遠談不上復甦，但資產價格卻在高位，一旦經濟復甦，過多的流動性需要收回，也有債務破滅的風險，「因此，現在就應該堅決地降槓桿，特別是金融機構自加槓桿，退出的節奏一定要掌握好，不能讓經濟復甦對應債務危機，經濟外部性比較強的國家更要特別注意甚至需要各國溝通有所協調。」

樓繼偉表示，中國大陸已經到了研究寬鬆貨幣政策有序退出的時候，但就全球而言，這個議題為時尚早，「明年可能擴張力度小一點，貨幣政策的退出現在應該開始研究了，退出的節奏掌握好，必須有序退出，因此需要早研究。」

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