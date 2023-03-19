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FBI要查！TikTok母公司涉監視美國記者　執行長將赴國會

▲TikTok。（圖／路透）

▲TikTok在美陷入風波。（圖／路透）

文／中央社記者江今葉華盛頓18日專電

TikTok執行長周受資將出席美國眾議院能源暨商業委員會聽證會，向國會說明TikTok現況。就在聽證會前夕，傳出美國司法部與聯邦調查局正針對TikTok母公司字節跳動涉嫌監視美國記者進行調查。

根據眾議院議程，周受資將於美東時間23日上午出席眾院能源暨商業委員會（House Energy and Commerce Committee）聽證會，美國眾議員將藉此機會就TikTok與中國的關係、網路隱私與安全性，以及對兒童的影響提出質詢。

在周受資即將前往國會作證前夕，美國媒體引述知情人士指出，美國司法部、聯邦調查局（FBI）正在調查字節跳動（ByteDance）涉嫌利用TikTok監控美國公民，其中包括數名報導科技產業的記者。

紐約時報（New York Times）報導，這次美國司法機構的調查始於去年年底。去年10月富比世（Forbes）曾披露字節跳動涉嫌利用TikTok監視美國公民，字節跳動於12月承認員工不當獲取美國用戶數據。當時撰寫這篇文章的記者表示，自己是遭字節跳動追蹤的其中一人。

擔憂TikTok用戶的隱私，傳出美國官員已建議TikTok與字節跳動分道揚鑣，以免面臨在美國遭封殺的命運。TikTok隨後證實這項傳聞。周受資接受華爾街日報（The Wall Street Journal）訪問時表示，出售TikTok並非解決之道。周受資不願透露字節跳動創始人是否願意出售。

美國不少國會議員對TikTok使用者數據遭中國官員利用或濫用感到擔憂。10多位跨黨派聯邦參議員7日提出「限制危及資通訊技術安全威脅法案」（Restricting the Emergence of Security Threats that Risk Information and Communications Technology Act），法案賦予政府新權力，若TikTok等外國科技技術對美國國安構成威脅，政府將有權予以下達禁令。

對於這項提案，白宮已經表達支持。白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）發出聲明指出，這項提案「將賦予美國政府權力，阻止某些外國政府利用技術服務…導致美國民眾的敏感數據和我國國家安全暴露於風險之中」。

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