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離婚只為「4人行」！2夫妻同居換換愛　床上時間這樣分配

▲▼ 美國4人行家庭。（圖／翻攝自IG）

▲ 4人過著甜蜜同居生活。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國2對夫妻新冠疫情期間在網路上認識彼此，2男2女十分聊得來，約見面幾個月後墜入愛河，4人打亂原配「換換愛」，有時甚至3人或4人約會，開始同居後用表格分配家事、誰跟誰同床，更在去年底紛紛離婚，只為了成為法律認可的「4人行」家庭。

《商業內幕》報導，紐約34歲婚姻及家庭治療師萊特（Rachel Wright）從小就對單配偶制（Monogamy）感到不解，早在14歲有男友時就曾想和其他男孩接吻，「我不知道為什麼不能這樣」，直到成為心理學碩士生，了解非單配偶制（Non-monogamy）後才豁然開朗，「真的有人這樣！我並不是那種追求變化、把性愛當成愛好的變態。」

礙於社會風氣，萊特後來還是和老公凱爾（Kyle）步入單配偶制的婚姻關係，實則二人都對非單配偶制有興趣，在一起近6年後感覺時候到了，透過多角戀交友APP，2018年至2019年開始和其他人約會，凱爾也坦承自己其實是雙性戀。

新冠疫情爆發後，他們改用多角戀社群在網路上約會。萊特在聊天室認識男子倫施納（Yair Lenchner），他和妻子紀登斯（Ashley Giddens）維持開放式關係。萊特很快就開始和紀登斯調情，凱爾也和倫施納打情罵俏，4人訊息來往相當熱絡。

他們起初用Zoom線上約會，後來4人在紐約布魯克林約見面，還得保持社交距離，但非常聊得來，幾個月後開始互相約會，有時3人行，甚至是4人行。

▲▼ 美國4人行家庭。（圖／翻攝自IG）

▲▼ 萊特去年12月在IG宣布離婚消息。（圖／翻攝自IG）

▲▼ 美國4人行家庭。（圖／翻攝自IG）

相遇約1年半後，凱爾和萊特夫妻搬離在布魯克林的公寓，住進倫施納和紀登斯在紐約北部的家，還領養一隻小狗，並以線上表單排好每天誰做家事、誰和誰過夜，比起2對同住的夫妻，更像是一家4口，卻不被法律承認。

他們因此找上律師亞當斯（Adams），他是多重伴侶法律倡導聯盟（Polyamory Legal Advocacy Coalition）創始成員之一，在麻州3個城市多重伴侶合法化過程中一直站在第一線。經過諮商，二對夫妻去年底申請離婚，為的就是未來以4人伴侶關係得到法律認可，不僅可以自由選擇健保受益人，也減輕配偶負擔。

亞當斯提到，「有了家庭伴侶，你就不會像結婚時那麼糾結於財務問題，某種程度上我認為這是件好事。」

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