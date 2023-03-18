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川普發文聲稱3天後「將會被捕」　呼籲支持者奪回國家

▲▼美國前總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國前總統川普（Donald Trump）發文聲稱自己即將被捕。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

美國前總統川普在他開設的社群平台Truth Social上發文表示，他預計將於21日因曼哈頓地區檢察官辦公室指控的一起案件被捕，並呼籲他的支持者發起抗議「奪回我們的國家」。

根據《路透社》報導，川普在Truth Social發文指出，來自腐敗和高度政治化的曼哈頓地方檢察官辦公室的非法洩密……在無法證明犯罪的情況下……這位遙遙領先的共和黨候選人，以及美國前總統，將在下周二被捕。」

川普在發文呼籲支持者，「抗議！奪回我們的國家。」

▲▼美國知名色情演員丹尼爾斯（Stormy Daniels）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國知名AV女優丹尼爾斯（Stormy Daniels）聲稱與川普有染。（圖／達志影像／美聯社）

曼哈頓地區檢察官布瑞格（Alvin Bragg）的辦公室今年早些時候開始向大陪審團提供證據，調查川普的前私人律師兼經紀人科恩（Michael Cohen）當川普在 2016 年競選活動即將結束的日子裡，向AV女優丹尼爾斯（Stormy Daniels）支付 130,000 美元的款項。

丹尼爾斯本名柯莉佛（Stephanie Clifford）聲稱10年前她與川普有染。川普否認發生過這件事。

當前案件的關鍵證人科恩，於 2018 年在聯邦法院承認向丹尼爾斯非法支付款項，主要目的是為了影響2016 年總統大選，並且是受到川普所指使。川普則否認與丹尼爾斯有染，且表示他從未指使科恩支付封口費。

有關川普的發文內容，地方檢察官辦公室發言人拒絕置評。

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