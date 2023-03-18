陸女籃國手遭爆「出軌領隊」淪小三！正宮氣炸曝裸聊照：還有更多

▲陸女籃國手爆當小三。（圖／翻攝自微博）

圖、文／CTWANT

大陸體育圈近日醜聞頻出，男籃、女籃、男足、女足幾個部門都傳出了一些桃色緋聞，可以說震碎網友三觀。原國家隊籃球協會女籃領隊張隆的前妻，日前發長文控訴女籃成員李夢插足自己的婚姻，導致婚姻破裂，男方拒不支付撫養費，自己不得已發文曝光了這件事。

綜合陸媒報導，張隆的前妻表示，自己迫於無奈第一次發微博，只因為自己是一名普普通通的單親媽媽，接著爆料李夢給前夫發艷照，當時2人並未離婚，證實李夢曾插足2人婚姻。前妻也曬出了一張李夢的大尺度照片，是李夢在沒有穿衣服的情況下上廁所的照片，照片中和男方在視頻通話，尺度相當大。

張隆前妻提到，這只是部分照片，全裸的照片沒有公布，喊話李夢能夠自重一些，並吐槽2人一個插足，一個背信棄義，甚是般配。對於李夢和張隆的感情，前妻也做出了解釋，表示張隆和李夢是在上海集訓期間搞曖昧，女方多次發自拍照，張隆辯稱他是為了留住李夢，曾多次到李夢房間談話。

▲陸女籃國手爆當小三。（圖／翻攝自微博）

前妻發現2人婚外情後，主動找到李夢，想讓對方收斂一些，但是李夢不僅不主動退出，而是為了展現自己的魅力，而繼續糾纏。最終，張隆前妻選擇了離婚，且這不是張第一次出軌，此前就出軌過前同事，事發後跪地道歉，她選擇了原諒，沒想到出軌有一次就有第二次，這一次不忍了，直接好聚好散。

最後，女方喊話男方在3月底之前辦理好三件事，包括房產過戶，支付離婚補償費，支付所欠撫養費。值得一提的是，李夢在前幾天才傳出加盟美國WNBA的消息，28歲的她曾被稱為「女版詹姆斯」，前途一片光明，沒想到爆出介入他人婚姻，讓球迷震驚不已。

延伸閱讀

▸ 人妻慘死手提箱內！ 夫被逮搜尋「酸液溶屍」不認罪：她想毒死我

▸ 3年內2工人慘死…三重某建案「3樓露臺詭異起火」 鄰居抖喊：毛毛的

▸ 獨家／小S帶女兒朝聖BLACKPINK 現身高鐵站被目擊