拿貨架商品向店員退錢！　英女靠這招4年騙走1800萬元

▲婦人將賣場貨架商品拿到櫃檯向店員退款，行騙英國各地，4年來詐騙超過50萬英鎊。（圖／Twitter／@Harley_Tory）

圖文／CTWANT

英國一名婦女靠著從賣場貨架上拿取商品，再到櫃檯向店員退款這樣的行為，4年內成功詐騙超過50萬英鎊（約1848萬元台幣）現金，而她在3月10日時遭到格洛斯特皇家法院定罪，將面臨牢獄之災。

根據《每日星報》報導，英國一名53歲婦人娜林德（Narinder Kaur），把詐騙當作全職工作，將賣場貨架上的商品拿到櫃檯向店員退款，行騙英國各地包括Boots、Debenhams、Monsoon、Homesense、TK Maxx等業者都是受害者，4年來詐騙超過50萬英鎊（約1848萬元台幣）。

檢方表示，娜林德為了避免遭到調查，還透過改名來開設不同名稱的銀行帳戶和信用卡。檢察官喬瓦尼（Giovanni D'Alessandro）指出，「娜林德以長期和廣泛的方式進行欺詐，顯然這已成為非常有利可圖的全職工作」。

而陪審團最終也認定娜林德犯有詐欺罪、擁有和轉移犯罪財產、妨礙司法公正等26項罪名，格洛斯特皇家法院於3月10日將娜林德定罪，目前被羈押候審，未來將面臨牢獄之災。

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