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星宇航聯手道奇、快艇！網敲碗「怎不跟湖人隊」　張國煒親曝原因　

▲▼星宇航空成為成為MLB洛杉磯道奇、NBA洛杉磯快艇官方合作夥伴。（圖／星宇）

▲星宇航空成為成為MLB洛杉磯道奇、NBA洛杉磯快艇官方合作夥伴。（圖／星宇）

記者李姿慧／台北報導

星宇航空日前宣布攜手美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇隊及美國職籃NBA洛杉磯快艇隊，成道奇隊2023年及快艇隊本季及2023-2024球季的航空合作夥伴，不過有網友敲碗喊「為什麼不跟湖人隊合作」，星宇航空董事長張國煒則親回說明沒辦法合作原因，主要是湖人隊已跟其他航空公司有合約。

星宇航空4月26日開航台北-洛杉磯航線，更與洛杉磯兩支運動球隊包括美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇隊、美國職籃NBA洛杉磯快艇隊合作，6月起機上也將分別提供快艇隊主題備品、道奇隊主題備品，希望吸引當地熱愛體育活動民眾關注，扎根洛杉磯市場。

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▲▼星宇航空與美國職籃NBA洛杉磯快艇隊展開合作。（圖／星宇）

▲▼星宇航空成為成為MLB洛杉磯道奇、NBA洛杉磯快艇官方合作夥伴。（圖／星宇）

▲▼星宇航空與美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇隊展開合作。（圖／星宇）

不過網友在臉書上敲碗喊「為什麼不跟湖人隊合作」，星宇航空董事長張國煒也親自留言回覆：「因為人家跟其他航空公司還有合約，球隊一次只跟一家航空公司合作，所以這次沒辦法啦。」相關對話也被網友轉貼到臉書社團「星宇航空討論區」。

▼星宇航空董事長張國煒親自回覆未與湖人隊合作原因。（圖／翻攝星宇航空討論區）

▲▼星宇航空董事長張國煒親自回覆未與湖人隊合作原因。（圖／星宇）

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