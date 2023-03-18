妙齡女「不想結婚」床上不准男友做1事　激戰3天後怒告他性侵

▲台北妙齡女子指控被男友硬上，因證據不足，法官判男友無罪。（示意圖／翻攝pixabay）

記者郭玗潔／台北報導

台北妙齡女子琳琳(化名)因「不想結婚」，和男友阿偉(化名)約好兩人只能上床，不能內射。但琳琳指控，阿偉在留宿她家時，趁她吃安眠藥無套硬上，她要告他性侵。台北地院審理，法官認為事發前兩人持續傳LINE，可見琳琳並無昏睡，事發後兩人仍抱睡，甚至隔日繼續發生性行為，因證據不足，判阿偉無罪。

琳琳主張，她去年4月透過交友軟體認識阿偉後交往，她因不想結婚，跟阿偉講明上床時不能內射，但阿偉卻經常破壞兩人約定。交往同年6月5日到7日3天，阿偉都留宿她家每天激戰，然而6日上午10時許阿偉在客房，她則服用安眠藥獨自在房內熟睡，睡到一半突然感覺到阿偉重壓在她身上，她沒有力氣抵抗，只能在迷迷糊糊中被阿偉性侵得逞，過程都沒有戴套，做完後她質問阿偉為何在她睡覺時「想要」，阿偉竟回答，因為「睡醒很無聊，不知道要幹什麼，所以要找洞鑽」，讓她憤而報警。

全案審理時，琳琳也拿出阿偉事後傳的LINE訊息，阿偉說「應該是6/5～6/7，在過程中妳同意的情況下有射」，琳琳也氣憤回覆「你明知道但你還是在我不同意的情況下內射，甚至我吃安眠藥睡覺，你爬上我的床，只為找洞鑕！這是你說的！」等訊息佐證。

不過阿偉喊冤說，案發當天他確實和琳琳上床，是琳琳打LINE叫他去房間，說她想要發生性行為，他進到臥室時琳琳意識是清楚的，兩人是合意。

法官查看兩人通訊紀錄，案發當天從上午6時許到10時許，都有互傳LINE訊息和打語音的紀錄，難採信琳琳自稱昏睡不醒的證言，且根據琳琳自述，她被性侵後還到客房和阿偉抱睡，甚至隔天再發生性行為，難以證明曾被阿偉性侵，因證據不足，判阿偉無罪，全案還可上訴。