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國民黨宣布選策會終止運作　民進黨：朱立倫該為失敗決策道歉

▲▼ 國民黨秘書長 黃健庭 。（圖／記者崔至雲攝）

▲國民黨秘書長黃健庭。（圖／記者崔至雲攝）

記者陳家祥／台北報導

國民黨日前公布2024選策會成員，引發爭議，黨內黨外吵不停，秘書長黃健庭18日宣布即日起終止運作。對此，民進黨新聞部主任張志豪表示，顯然國民黨選策會淪為「選廁會」，被沖到馬桶裡了，小組成員非黑即金，朱立倫作為黨主席，應該為自己的失敗決策和領導，鄭重道歉。

張志豪表示，再次提醒國民黨朱主席、侯友宜，這只是你們宮廷內鬥後停止了選策會，但問題的本質還是沒有改變，這些黑金成員只是化整為零，繼續隱身在決策中心。也就是停止選策會，也停不了國民黨的黑金體制，這不過是欺騙社會，虛晃一招罷了。

張志豪指出，侯友宜不要繼續閃躲，你所謂黑金復辟，到底是誰？不敢指名，就是欺世盜名。侯友宜主政下的新北市府，也有多人涉貪、涉弊，侯友宜鬥朱立倫很在行，卻放任自己市府涉弊不管。

張志豪說，國民黨停止選策會，只是企圖用假動作掩飾黑金復辟的真相，如澎湖縣議長陳昭玲、雲林縣議長沈宗隆、苗栗縣長鍾東錦，還有桃園市議長邱奕勝、南投縣議長何勝豐、台北市副議長葉林傳、南投縣副議長潘一全等人，都是國民黨在2022年縣市首長、議員選舉時，把這些人列入提名，甚至在當選後還當上正副議長，所以「國民黨是反黑金，還是支持黑金？」為此呼籲國民黨不要「假動作、真黑金」，人民都看在眼裡。

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