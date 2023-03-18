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李多慧突傳訊求救「被家人關著」！內容曝光一票人笑了：別跟我搶

▲▼李多慧來台的消息讓粉絲們感到瘋狂。（圖／翻攝IG／李多慧）

▲李多慧來台的消息讓粉絲們感到瘋狂，沒想到竟有詐騙集團利用這個話題來騙錢。（圖／翻攝IG／李多慧）

網搜小組／柯振中報導

啦啦隊女團「樂天女孩」（Rakuten Girls）17日發布重磅消息，韓國「啦啦隊女神」李多慧將加入團體，消息引起粉絲瘋狂。沒想到這項消息才剛發布，詐騙集團就將歪腦筋動到上面來，甚至還有網友收到李多慧的「求救訊息」，內容曝光以後，讓不少人笑出來。

一名網友在PTT分享，朋友自稱「收到李多惠（慧）的訊息」，對方在簡訊內容中告知，因為家人不贊成從韓國來台，於是將人關著，除非「打五千塊到他們的支付寶」，這名「李多惠（慧）」還在簡訊中告知，如果成功匯款，來台後將與救援者交往。

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▼李多慧來台的消息被詐騙集團拿來利用。（圖／翻攝PTT）

▲▼李多慧來台的消息被詐騙集團拿來利用。（圖／翻攝PTT）

傻眼的簡訊被發現後，也讓他不禁反諷「這是真的嗎？有沒有八卦」。眾人看完這條簡訊，立即被詐騙集團的創意逗樂，在貼文下方討論，「已匯，誰都不能跟我搶」、「這麼便宜？樓下直接給五萬」、「真的，我已經打（匯）了，不要太羨慕喔」、「你交到女朋友就靠這次了，衝吧」、「我已經通過智力測驗了，多慧是我的了」、「哇，可以跟李多慧交往」、「這種產業也很需要創意。」

樂天女孩17日發布重磅消息，韓國啦啦隊女神李多慧將會來台、加入團隊表演，目前已經在訓練舞蹈，4月14日將正式演出，這條消息引起了不少粉絲瘋狂，沒想到如今被詐騙集團拿來利用，令人哭笑不得。

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