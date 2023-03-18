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選美冠軍加入中信啦啦隊！穿新制服「辣秀逆天長腿」：開幕戰見

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／高曼容）

▲高曼容加入中信兄弟啦啦隊。（圖／翻攝自Facebook／高曼容）

記者曾筠淇／綜合報導

2023年中信兄弟啦啦隊PassionSisters成軍十年，昨日粉專發文表示，他們今年加入2位新成員君白和高曼容，前隊員Julie也回歸了。值得一提的是，擁有逆天長腿的高曼容從小參加各種選美比賽，曾獲得台灣小姐冠軍，稍早她也發文直呼，「我們開幕戰見囉！」

高曼容去年在馬來西亞檳城參加活動，卻因為受到中國打壓無法上台，在台下委屈落淚，此事引發外界關注，她的知名度也因此提升不少。事實上，高曼容擁有一雙逆天長腿，16歲參加「美人腿公主」選拔奪得第3名，20歲奪下第9屆台灣小冠軍，之後也陸續征戰各大選美活動。

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▲▼台灣佳麗高曼容原本要上台時的開心表情，卻被無預警的攔下。（圖／翻攝自余宛如臉書）

▲高曼容先前參加活動被無預警攔下。（圖／翻攝自Facebook／余宛如）

高曼容稍早透過臉書粉專發文，貼出穿著啦啦隊制服的個人照片，感謝大家的支持和鼓勵，「接下來還請多多指教，我們開幕戰見囉！」文末附上一顆黃色愛心。

底下不少粉絲也留言直呼，「歡迎加入」、「原來你去中信了！加油」、「歡迎曼容加入PS大家庭」、「真的是仙女」、「我是不是該要個簽名照了，要不然可能很難有下次拍攝見面機會」。

▲▼高曼容專訪。（圖／記者張一中攝）

▲高曼容。（圖／ETtoday資料照）

高曼容的背號是18號，因為她2年前踏進啦啦隊就是18號。她日前表示，過去大家對她的印象是選秀，很感謝有之前的經驗和養分，「接下來加入PS，希望把熱情帶到這邊，有跟職籃攻城獅協調，之後兩邊可以兼顧，來到這邊學姐把我當成小朋友呵護，很開心，很幸福，之後我還會去希臘參加選美比賽，希望大家可以繼續支持我。」

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