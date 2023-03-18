南投表揚阻詐金融人員　保民眾320萬血汗錢...元大草屯分行超強

▲南投治安會報表揚攔阻詐騙案發生有功的金融機構員工。（圖／南投縣政府提供）



記者高堂堯／南投報導

南投縣各家金融機構於1至2月間，成功阻止8件詐騙案、保住民眾597萬元血汗錢；其中有受騙民眾赴元大銀行草屯分行，想一口氣匯出320萬元進行「投資」，被行員機警攔阻，為單筆阻詐最高紀錄。

縣府秘書長洪瑞智17日洪瑞智主持治安會報時，特別表揚攔阻詐騙案發生，且金額在50萬元以上的有功金融單位人員，包括「元大銀行草屯分行」320萬元、「台灣銀行南投分行」80萬元、「玉山銀行草屯分行」70萬元及「遠東商銀南投分行」68萬元等4間行庫。

南投縣警局指出，本次成功攔阻民眾免遭詐騙、單筆金額320萬元的案件，仍是「假投資」、「假冒公務人員」及「猜猜我是誰」等犯罪手法：該民眾於臉書平台上看到投資訊息，按照指示加入對方所提供之LINE ID，對方隨後提供網址

，誆稱保證獲利、穩賺不賠，民眾遂依指示至該網站申請帳號，並前往元大銀行草屯分行臨櫃匯款，行員覺察有異，立即通知員警到場分析、勸阻。

接受表揚的台銀南投分行員工鍾文燦也回顧，當時一位民眾到行急著表示要轉帳80萬元，卻又不認識對方，只說透過LINE認識，介紹買股票可賺到錢云云，且深信不疑；經他勸阻，並撥打「165」防詐騙電話後，才發現該民眾要匯款的帳戶已經遭凍結，於是轉告這是詐騙案，趕快報案。

南投縣警局呼籲，網路資訊發達，如有標榜高額獲利、穩賺不賠、獲利來源不明或獲利率顯然不合理之情形，請勿投資，更勿輕信網友所提供來路不明之投資管道，多加查證並提高警覺；金融機構行員的關懷提問也是保護民眾財產安全的第一道防線，臨櫃存匯款前應多審慎為之，也可適時撥打「165」防詐騙諮詢專線、「110」或至派出所尋求警方協助，以避免自身財產遭到損失。