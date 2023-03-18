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阿姨級女車手扮醫生騙人　竟建議上游...用「這張高顏值照」必成功

▲桃園市73歲陸姓婦人加入詐騙集團擔任車手，多次以戰地軍官或醫師詐騙女網友，得手金額逾千萬元，陸婦落網後透上游希望多派案以賺取律師費讓其逃離牢獄之災。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市73歲陸姓婦人加入詐騙集團擔任車手，多次以戰地軍官或醫師詐騙女網友，得手金額逾千萬元，陸婦落網後透上游希望多派案以賺取律師費讓其逃離牢獄之災。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市73歲陸姓婦人去年8月加入詐騙集團擔任車手，多次佯裝成戰地醫師、軍官，以為脫離戰場為由，要求女網友匯款，甚至還向上游建議「用這張照片顏值高，會迷死很多妹妹」等方式，詐騙得手至少20次逾千萬元。而陸女去年遭北檢起訴後，卻仍向上游要求多派案以賺取律師費，桃園地檢署調查後，依詐欺罪嫌將陸婦起訴，並建請法院從重量刑。

檢警調查，陸姓婦人自去年8月間加入詐騙集團，受集團成員「我叫朝暉」、「拉希德艾哈邁」與「HUANG」等暱稱人士指揮擔任車手，向被害人收取贓款，其中去年12月20日以臉書通訊軟體暱稱「王勇」之人，向女網友佯稱擔任外科醫師，現在該處在戰爭，想辦退休，希望可以幫助逃離等語，並以受傷照片取信女網友。今年1月15日，女網友相約在龜山區將10萬元款項交由陸婦，陸婦提取1萬元做為報酬，剩餘9萬元則轉成虛擬貨幣匯入詐團指定電子錢包，藉此製造斷點並隱匿所得去向。

陸婦隔天又傳訊息給女網友，辯稱因班機天氣不佳，被迫停於大陸，需再匯80萬元才能贖回等語，女網友為愛沖昏頭與陸婦相約在龜山某處交付20萬元，但女網友事前報警，陸婦交款時被埋伏員警當場拘捕，並扣得3支手機等證物。

▲桃園市73歲陸姓婦人以戰地軍官或醫師找來高顏值照片誘騙女網友上當。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市73歲陸姓婦人以戰地軍官或醫師找來高顏值照片誘騙女網友上當。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢方調查時，陸婦坦承犯案不諱，辯稱已向多名被害人取款，從中獲取20多筆報酬，其餘贓款都轉成虛擬貨幣交給上游；檢方根據查扣手機，發現陸婦提領贓款高達千萬元，獲取報酬約30餘萬元，甚至還曾建議上游「你要寫姓名、年籍、身高、學歷、專長、職業，如果用這張照片，顏值高會迷死很多妹妹」等語。

桃檢還查出，陸婦去年因詐欺案被台北地檢署起訴，顯見陸婦非但沒悔改反而變本加厲，要上游多派案件給她，好聘請律師幫她脫離牢獄之災，檢方以陸婦視被害人畢生財產為無物，犯後猶不知悔改、推諉不知情，未有真心悔改，偵結依詐欺罪嫌提起公訴，並建請法院從重量刑。

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