「曾辦詐欺騙案」律師網購遭詐57萬　要負9成責任...提告只拿回5萬

▲迪卡儂爆資安危機，讓女客戶網購後被詐團詐騙57萬元。（圖／資料照）

記者郭玗潔／台中報導

台中任姓律師到迪卡儂購物平台網購，個資卻遭洩漏，導致她依詐團指示，陸續匯款損失57萬餘元。律師事後怒告迪卡儂，連同精神撫慰金求償59萬餘元。不過法院認為，迪卡儂雖未做好資安洩露個資，不過有發布反詐騙公告，但任女身為有承辦過詐團案件的律師，應有相當警覺心，卻沒有上網求證，應負9成責任，判迪卡儂只需賠她5萬9150元，全案還可上訴。

任姓女律師主張，她於2019年3月到迪卡儂線上平台購物，卻因網站資安管理不良，讓她的個資通通外洩。去年5月就有消費者投訴媒體，指迪卡儂的客戶資料外洩，但迪卡儂卻消極否認，也未通知其他客戶，導致她不久後接到詐團電話，受騙損失共57萬1573元，因此精神痛苦，她認為迪卡儂應還她被詐騙的全額，還有精神撫慰金2萬元，共求償59萬1573元。

全案審理時，迪卡儂聲稱對資安已採取適當的安全措施，任女的個資並非由公司資料庫外洩，而是詐團透過其他管道取得。且公司早已在官網、臉書粉專發布反詐騙公告，也傳送反詐騙提醒簡訊及電子郵件，以提醒消費者預防詐騙。

法官發現，警方統計詐騙集團以迪卡儂名義詐騙案件，從去年1月1日起至同年4月30日止共計45件，但從5月1日起至9月30日止卻暴增至540件，迪卡儂已被列為「解除分期付款詐騙」類型的高風險賣場。

另外，迪卡儂有在臉書張貼反詐騙公告，下面留言也有許多網友表示「我剛接到電話，是4月份的購物紀錄，如此不安全的網路購物環境，誰敢再買」、「貴公司資安真的該檢討了，詐騙電話知道我的姓名、幾月幾號在你們家網站買了甚麼都一清二楚」、「剛剛接到詐騙電話，對方知道我姓名、買了甚麼、多少錢，用甚麼信用卡，對迪卡儂非常失望，個人資料都外洩」等。

法官認為，迪卡儂確實讓任女個資外洩到詐騙集團手上，任女索賠金額合理，不過審酌任女職業為律師，曾承辦詐騙集團相關案件，應有相當警覺性。而迪卡儂已發布反詐騙公告，任女卻未上網求證，陸續匯款給詐騙集團，應自負9成責任，判迪卡農只需賠償5萬9150元，全案還可上訴。