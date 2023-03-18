陳建仁視察中部水情　盧秀燕當面酸中央「報喜不報憂」

▲行政院長陳建仁今天到馬鞍壩視察大甲溪，關心大台中水情現況。（圖／行政院中辦提供）



記者游瓊華／台中報導

行政院長陳建仁今天到馬鞍壩視察大甲溪，關心大台中水情現況。台中市長盧秀燕今天當面向陳建仁表示，現在德基水庫蓄水量已降至60%、鯉魚潭水庫降至45%，直言中央報喜不報憂，希望陳建仁院長能提前調度，並儘早將台中水情由藍燈轉綠燈，提醒民眾節約用水，讓相關公務單位做好預備措施。

▲面對中部水情，盧秀燕今天當陳建仁面直言，中央有點報喜不報憂。（圖／市政府提供）



盧秀燕表示，台中市兩年前經歷百年大旱，當時遇到的困難歷歷在目，餘悸猶存，當時德基水庫曾降到只剩3%，很希望中部今年不要有此狀況。因應全球氣候變遷，氣象預報預估4月下雨天一樣偏少，接下來可能碰到乾旱需提早因應，覺得中央今天有點報喜不報憂。

▲盧秀燕呼籲中央儘早將台中水情由藍燈轉綠燈，提醒民眾節約用水。（圖／市政府提供）



盧秀燕強調，感謝中央兩年前下定決心執行大安大甲溪聯通管工程，但115年才完工調度，恐無法解決今年水情問題，目前台中備援水每日有約15萬噸來自地下水，因應水情，旱災時台中市可配合中央調度開井，但她也提醒，台中之前封井就是為避免地下水流失，造成地層下陷，現在若採地下水鑿井因應水情，對地層下陷、地下水儲存也是種傷害，需要思考配套措施。