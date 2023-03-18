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「小姐你看」變態阿北騎車扯褲對2女子露鳥　公然猥褻下場慘了

▲桃園市李姓男子去年5月間在八德區騎車外出，突然拉下外褲與內褲向路過2名女子露鳥猥褻挨告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲桃園市李姓男子去年5月間在八德區騎車外出，突然拉下外褲與內褲向路過2名女子露鳥猥褻挨告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓男子去年5月騎車外出，其中行經某產業道路時，突然拉下內外褲向路過女子露鳥，還呼叫「小姐」引起注視，女子見狀趕緊離去，後來又趁機追上女子，還喊「小姐，你看」，女子氣得快步離開。隨後李男又在附近向另一騎車女子露鳥，2名女子不甘受辱報警提告；桃園地院審理時，李男坦承犯行，法官審結依公然猥褻罪，判李有期徒刑2月，還可上訴。

檢警調查，58歲的李姓男子於去年5月7日晚間8時20分許，騎機車行經八德區某產業道路，見女子獨自步行，突然將外褲、內褲拉下裸露生殖器，李男對女子呼叫「小姐」等語，意圖對女子猥褻，女子見狀乃趕緊離去。未料李仍不死心，再度騎乘機車追上女子，再度向女子呼叫「小姐，你看」，女子氣得加緊腳步離去。

李男隨後行經八德區成功路某巷內，再度將外褲、內褲拉下並裸露生殖器，正好有女騎士騎車經過，李男徒手推女子右手臂欲引起其注意觀看其生殖器，女子氣得立即騎走，隨後2名受害女子分別向警方報案提告，警方循線拘捕李男到案，偵訊後移送桃檢偵辦；檢方調查後依公然猥褻罪嫌向地院聲請簡易判決處刑。

桃園地院審理時，李男坦承犯行不諱，2名受害女子則指證歷歷。法官認為被告所為，係觸犯刑法第234條第1項之公然猥褻罪；法官審酌被告為滿足一己私慾，不顧他人感受，意圖供人觀覽而為使人心生厭惡之猥褻行為，導致2名被害女子受到驚嚇並心生厭惡感，影響社會善良風氣，惟念其犯後坦承犯行，審結依公然猥褻罪，處有期徒刑2月，得易科罰金，以新台幣1千元折算1日，全案還可上訴。

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