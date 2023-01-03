穿短裙+黑絲襪見女生就露鳥　28歲男：我就是心情不好

▲新北市汐止區曹姓男子未著內褲穿短裙及黑絲襪，對女路人裸露下體。（圖／記者張君豪翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北市汐止區曹姓男子短短2天內，穿女性超短裙且未著內褲並搭配黑絲襪，騎乘機車在路上閒晃，見到女性路人興奮掀裙裸露生殖器，警方獲報後持搜索票到曹男家，當場扣得短裙、絲襪。曹男落網後，向警稱「我就是心情不好！」士林地檢署日前偵結，依妨害風化提起公訴，並向法院聲請簡易判決，建請分論併罰。

起訴指出，去年11月16日下午4時許，曹男（28歲）身穿黑色短裙未著內褲搭配黑絲襪，騎乘機車在路上閒晃，行經和平街前，見到1名女性路人直街掀裙裸露生殖器，猥褻得逞；隔日下午1時許，曹男穿同件短裙故技重施，經過中正路前，見黎姓女路人毫無防備時，再度裸露生殖器。

▲汐止警方逮捕當街裸露下體，騷擾路過婦女的曹嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

警方獲報，成立專案小組展開調查，鎖定曹男涉有重嫌，11月20日持士林地院核發搜索票到曹嫌住處、車輛進行搜索，當場查扣涉案之安全帽1頂、裙子、黑色情趣絲襪各1條等證物，將曹嫌帶返警所製作筆錄。

曹男自知難逃法網，落網後辯稱，猥褻行為是因為心情不好，希望能藉此吸引女生。檢方根據證人指述、監視器畫面等，依2次公然猥褻罪提起公訴，向法院聲請簡易判決。