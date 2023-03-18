黑金議題惹議！　侯友宜「打從內心說不」：願與黨一起面對





▲侯友宜與台北市長蔣萬安今日共同主持環狀線北環段開工動土。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／新北報導

國民黨「中央選戰策略會報」10人名單，引發黨內外爭議，新北市長侯友宜更罕見在臉書發文「反黑金」，傳出侯友宜前天跟國民黨主席朱立倫通過電話後，昨天再度通電話。侯友宜今（18）日受訪證實，昨天確實有通話，兩人有一制性要拒絕黑心，一定齊心齊心面對這個議題，符合人民期待。

侯友宜與台北市長蔣萬安今日共同主持環狀線北環段開工動土，會前接受媒體聯訪，對於立委傅崐萁要求他快出來表態出戰2024，以及接管選策會，侯友宜表示，每人意見都尊重。

媒體問到，朱立倫表示，選策會僅是幕僚單位，未來還會有提名委員會？侯友宜說，面對所有問題，相信朱都會不斷有改變，讓民眾有感政黨是擁有清新、改革的力量共同面對問題。媒體追問，另外有提名委員會，是否有疊床架屋感？侯友宜說，不管用什麼方式，只要清新、改革、符合人民期待他都樂見，也願意一起面對。

另外媒體也問，侯友宜大動作在臉書發文，是否是選總統的起手式？侯友宜說，大家都知道他從警以來就是面對黑道及惡勢力，這是他工作40幾年來捍衛的價值，因此面對黑金，他打從內心說「不」，並且表示立場及態度。

