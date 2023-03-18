撞期BLACKPINK演唱會！年會辦在高雄　外科醫「遇2難題」超崩潰

▲BLACKPINK將在今晚開唱 。（圖／翻攝自Jisoo IG）

記者施怡妏／綜合報導

南韓國際天團BLACKPINK將於18、19日於高雄國家體育場開唱，除了周圍飯店大爆滿，周邊路段也進行交通管制，急診科主任謝宗學指出，這兩天高雄剛好有外科年會，恰巧跟BLACKPINK撞期，很多外科朋友都在哀嚎，車票跟住宿超難訂，他也笑喊「只好去找陳其邁市長申訴了」。

中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學在臉書「Dr. E 小兒急診室日誌」發文，這幾天聽到很多外科朋友哀嚎，這兩天辦在高雄的外科年會，正好與BLACKPINK撞期，「結果到高雄的車票和住宿都超難訂到」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

謝宗學笑喊，「我們台灣感染症醫學會比較貼心」，選擇辦在台北南港，高鐵票隨買隨有，不用跟BLACKPINK歌迷搶位置，「外科朋友辛苦了，要抱怨只能去找陳其邁市長申訴了！」

BLACKPINK《BORN PINK》世界巡迴演唱會，3月18、19日在高雄世運主場館開唱，儘管票價最貴衝上8800元，仍火速被秒殺，黃牛票更炒作到1張新台幣40萬元，不只演唱會的票不好買，就連飯店也很難訂，先前就傳出有星級酒店的4人房一晚開價9萬7500元，含稅價格更是破10萬元，讓打算訂房的民眾直呼誇張。不過業者澄清，可能是資訊誤植，飯店4人房均價約為2萬元，不過現在也已經全滿。