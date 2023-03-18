全台瘋BLACKPINK！高捷運量25萬人次「堪比跨年」　塞爆畫面曝

▲BLACKPINK演唱會首日。（圖／讀者提供）

記者許宥孺／高雄報導

南韓天團BLACKPINK今明(18、19)兩日於高雄世運主場館開唱，引起全台追星旋風，演唱會最後在9點42分結束，不少歌迷散場後搶搭捷運返程，目前R17世運站就湧入大批人潮，預估晚間11點30分會輸運完畢。值得注意的是，高捷公司預估今日全日總運量會落在25萬人次，幾乎與跨年運量相同。

▲演唱會後，萬名歌迷到R17世運站搭返程列車。（圖／記者許宥孺翻攝）

高捷公司指出，今(18日)預估搭乘捷運從R17世運站出站前往演唱會場的人數超過3萬人，截止晚間10點，全日總運量已突破22萬(不含輕軌)。

高捷公司表示，因演唱會延後至晚間9點30分後結束，另因場外還有夜市及不少沒買到票在場外聆聽的民眾，可能返程時間會比較晚，不會一散場就趕赴捷運站，預計輸運完畢時間會落在晚間11點30分。

▲高捷公司估計，今日全日總運量會落在25萬人次。（圖／記者許宥孺翻攝）

高捷公司強調，屆時仍有歌迷粉絲陸續進站，高捷公司仍會持續提供加班車，直至全部輸運完畢。

值得一提的是，目前正處於運量最高峰，高捷公司估計，全日運量會達到25萬人次；對比跨年運量(2022/12/31)計算至元旦日凌晨2點，當時捷運運量也是25萬人次，可見BLACKPINK人氣不容小覷。