鄭明析禁止女信徒結婚！她們只好「性騷同性」發洩　外國人玩更大

▲一名曾深信攝理教16年的女信徒在網路節目爆料自己的親身經驗。（圖／翻攝自YouTube）

記者羅翊宬／編譯

Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》描述對南韓社會造成深遠影響的4派邪教與教主，其中攝理教（JMS，基督教福音宣教會）教主鄭明析性侵多名女信徒，還曾因此被判處10年徒刑。一名前信徒爆料，鄭明析不僅禁止女信徒結婚，甚至還禁止其與異性接觸，最後導致女信徒大搞同性戀，甚至還性騷年紀更輕的女信徒。

根據韓媒《News1》，南韓YouTube頻道「잼뱅TV」於16日上傳一段標題為「JMS內爆發的事聽完令人無法置信」的影片，當中就邀請一名信仰攝理教長達18年的女信徒A某受訪，她表示自己是因為高中時在家人不斷勸說下才跟著信仰入教，不過這中間經歷的事情太過恐怖，在Netflix紀錄片播映引起世人關注後，他決定要說出自身的經歷。

A某表示，「鄭明析經常對信徒洗腦，說自己突然悟道信仰耶穌，在深山禁食祈禱70天經過修練後，才終於獲得使命。信徒們也對此深信不疑，認為鄭明析是繼耶穌之後的彌賽亞（救世主）、耶穌再臨。現在還是和過去一樣，許多無法得知攝理教內部真相的信徒們認為，攝理教比外面正常的教會還要優越，所以許多人仍無法擺脫。」

▲「攝理教」教主鄭明析經常洗腦信徒，表示自己就是彌賽亞。（圖／翻攝自Netflix Asia YouTube）

A某接著開始透露內部令人震驚的恐怖事蹟，同時表示這些事情都是自己親身經歷、或是親眼所見，「一般女性幹部大多都不能結婚，教會內部甚至禁止她們和異性見面。因為她們是鄭明析挑選上的女人，在被禁止結婚的情況下，為了發洩性慾，便將自己的慾望發洩在其他女性上，特別是年紀較輕的女信徒，會有輕微的肢體接觸，甚至是更誇張的事情。」

A某補充，「一群女人們進行同性性行為，這是我親眼所見到的。尤其是外國人的話，程度會更誇張。即使親眼所見，仍備受衝擊。當下我也是被洗腦到很深的狀態，即便親眼看到、甚至親身經歷到，仍無法隨口說出真相。我一開始也覺得很奇怪，不過（試圖進行同性性行為）當事者卻對我說，『鄭明析的魂進到我身體裡』。」

A某表示，由於許多女信徒是在年紀輕輕時信教，因此即便慘遭性侵害，卻因為受到煤氣燈效應（Gaslighting，一種心理操縱的形式）影響，仍深信鄭明析就是「彌賽亞」。

不僅如此，A某還表示其實許多女性高層信徒都是加害者，因為她們會要求年輕的女信徒拍攝、傳送裸露身體的照片，只為了能讓鄭明析看見。