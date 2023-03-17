「黑金議題」好感度出爐　數據曝：藍綠相同！批評壓力轉至國民黨

▲數據分析「黑金議題」藍優勢盡失。（圖／翻攝自Facebook／Tpoc台灣議題研究中心，點圖放大，下同）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨15日公布中央選戰策略會報名單，因成員有曾涉台南市議員及議長選舉雙重賄選案的李全教、曾涉炒股案的立委傅崐萁等人，引發質疑。TPOC台灣議題研究中心17日透過QuickseeK快析輿情資料庫，追蹤國、民兩黨有關黑金議題的被討論聲量，結果顯示，國民黨公佈選策會名單後，在黑金議題上的網路好感度為0.19，與綠營好感度相同，而「黑金批評壓力恐從民進黨轉換至國民黨身上。」

針對近日國民黨選策會名單爭議，TPOC台灣議題研究中心17日透過QuickseeK快析輿情資料庫，追蹤國、民兩黨有關黑金議題的被討論聲量，結果顯示，藍營選策會名單爭議的討論聲量，已超越去年底爆出台南議長選舉民進黨恐嚇議員時的4557則，以及邱莉莉等人被帶回檢調單位訊問時的3854則。中心認為，黑金批評壓力恐從民進黨轉換至國民黨身上。

該中心指出，為了走出「黑金治國」的批評風暴，民進黨主席賴清德採取了多項措施處理內部黑金問題，包括2月對涉賄選的邱莉莉和林志展兩人停止職權，並通過修訂「黨職人員選舉辦法」和「公職候選人提名條例」，當時民進黨在黑金議題上的網路好感度為0.19，負面聲量占52.6%。

然而，國民黨公佈選策會名單後，在黑金議題上的網路好感度為0.19，與綠營好感度相同。該中心分析，選策會名單，讓藍營在黑金議題上的優勢盡失，該議題本來可以作為攻擊民進黨的重要素材，但因選策會名單的出爐，讓藍營失去了批評綠營的正當性。