抓包外遇！她曝「老公身材」怒嗆小三　一票歪樓：是女性掃射目標

▲原PO發現老公和女同事搞曖昧。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「我都養這麼胖了你還要？」一名女網友發文表示，她嫁了一個很帥的老公，為了避免被其他女人搶走，她便把對方餵得很胖。不過，日前她仍抓包老公和女同事曖昧，「小三甚至還打電話嗆我」，讓她覺得很扯，這麼胖了還可以外遇？

女網友在「匿名公社」上，以「小三眼睛是瞎了嗎」為題發文，提到她剛結婚時，朋友、親戚都誇她老公長得很帥，於是也提醒她，要小心老公被其他女人搶走。為此，她努力讓184公分的老公「幸福肥到逼近100公斤」。

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雖然老公已經胖到100公斤，不過原PO無奈表示，她最近抓到老公和女同事搞曖昧，「小三甚至還打電話嗆我，有沒有搞錯？」兩人才結婚3年，想不到老公這麼快就外遇，「還有小三是眼睛瞎了嗎？我都養這麼胖了你還要？」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「怎麼不說是你老公死纏爛打呢」、「小三沒眼瞎，眼瞎的是自己吧」、「你的眼睛也瞎了，劈腿男你還要」、「老婆再漂亮還是不敵外面一堆年輕的妹子」、「說不定是看上錢」、「你是不是搞錯什麼，小三有問題，難道你老公沒問題」、「會不會外遇跟高矮胖瘦無關呀」。

此外，還有一票網友歪樓討論起老公的身高體重，「那樣的身高，100公斤真的還好」、「184公分/100公斤如果有在運動、不是虛胖的話，好像也沒有很胖，反而是像大樹一樣」、「我是覺得有點肉，但也還好，反正180公分以上的都是女性的掃射目標」、「184公分如果100公斤，我覺得就是很肉而已，我覺得也不算胖啊⋯⋯肉肉的很好」。